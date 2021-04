Siempre viendo hacia delante: Sergio Estrada Cajigal Ramírez

“Yo no estoy volteando para atrás, siempre voy viendo hacia adelante”, dijo el candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por el partido Fuerza por México, Sergio Estrada Cajigal Ramírez, tras responder que no le teme a ninguna de las encuestas que han sido publicadas en este inicio de la jornada electoral, y en el que se manifestó respetuoso de sus adversarios que ha comenzado a utilizar este tipo de estrategias para atraer al electorado.

El aspirante a gobernar la capital del estado los siguientes tres años, expresó que la mejor encuesta o medición que puede tener un candidato es el sentir de la población quienes asegura, le dan su apoyo y exige, que vuelva a gobernar pero que lo haga mejor.

“Depende quién la hace y quién la pague ese es el que va arriba, la mejor encuesta es esta, saludar a la gente y escuchar las muestras de apoyo; y en esta encuesta ciudadana la gente reconoce nuestro trabajo y el trabajo que hicimos bien, quieren que lo hagamos mejor”, respondió respecto a encuestas que ha comenzado a circular.

Recabando además las inquietudes de la población y ofrecerles soluciones apegadas a la realidad será como seguirá convenciendo a los habitantes de la ciudad capital.

Recobrar la seguridad, cambiar la imagen urbana “está muy sucia la ciudad, mucha gente me da la mano, me dice fuerte Sergio vamos a ganar, vamos reubicar el comercio informal, siempre me recuerdan por haber hecho el puente, la llegada de empleo”, es lo le solicita en su mayoría la población a la que ha visitado durante estos días.

En su recorrido por el Tianguis de la colonia Satélite, habló de la estrategia para buscar espacios alternativos para los comerciantes informales, que no afecten las vialidades ni al comercio formal, sin tener que abandonar sus fuentes de ingresos y ser acosados.

“Este comercio en el que estamos es distinto, es tradicional de nuestro país ellos cumplen con la reglamentación, pero aquel que invade las banquetas, que no cumple con las normas habrá que buscarles alternativas para que trabajen”.

Reconoció a quienes desde hace años se dedican a trabajar en los tianguis sobre ruedas, viendo esta opción como una fuente de ingresos fundamental para sacar a su familia hacia adelante, además de ser uno de los principales incentivos para el consumo local.