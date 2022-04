Sí tengo cuentas en el extranjero: Cuauhtémoc Blanco

“El que se lleva se aguanta”, respondió Cuauhtémoc Blanco a quienes lo acusaron ante la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de cinco delitos. El mandatario manifestó además estar tranquilo pues asegura que sus aliados legisladores de Morena, PES, PT y Redes Sociales Progresistas, lo defenderán en el proceso de desafuero que se le podría seguir en el Congreso local.

El mandatario morelense incluso recordó que “hay un convenio firmado” desde el 2018, en que se pactó la alianza entre Morena, PES y PT, que comprometería a los legisladores a ir juntos con el gobierno estatal. “Me quedan dos años y medio”, aseguró a los medios de comunicación al término de la entrega de la venera a morelenses distinguidos como parte de las celebraciones por el 153 aniversario de la erección del estado de Morelos.

El gobernador acusó a la Fiscalía Anticorrupción de manejos discrecionales, pues mientras hay 60 denuncias contra ex funcionarios públicos que colaboraron con su antecesor, Graco Ramírez, sin resultados, en su contra se formó una causa de forma expedita: “ése es el problema que pasa aquí en Morelos.

Sobre los legisladores aliados de su gobierno reiteró: “ellos están con nosotros, hicimos un convenio cuando yo estuve en campaña… y pues ahorita aquí están, Morena, el PT, Encuentro Social y ésta… ¿Gordillo de qué partido es? Redes Sociales Progresistas”.

A pregunta directa sobre si consideraba presentar denuncias en contra de sus acusadores, Enrique Paredes y Gerardo Becerra, advirtió: “Nomás que el que se lleva se aguanta, eh?”, y aseguró que se revisarán las denuncias para definir la estrategia. Acusó a Enrique Paredes de tener una obsesión con el gobernador, y de Becerra aseguró haberlo echado del gobierno por pedirle 30 mil pesos más.

Cuauhtémoc Blanco Bravo dijo que no tiene miedo y está dispuesto a que se le investigue todo lo que quieran. El mandatario morelense aceptó que tiene cuentas en Estados Unidos, pero no puede decir la cantidad por seguridad y si obtuvo estos recursos fue por haber realizado comerciales.

Sobre el señalamiento de enriquecimiento ilícito de la Fiscalía Anticorrupción, aseveró es solamente un refrito de todo lo que antes se le ha tratado de acusa.

Sobre si buscará un nuevo amparo para evitar cualquier acción judicial en su contra, Blanco Bravo aseguró que no porque no esconde nada y, subrayó que "si ante más de cien mil espectadores no se intimidó menos lo hará ante dos personajes" que son enviados por el ex gobernador Graco Ramírez a quién no pierde la esperanza de enjuiciarlo porque todavía le quedan dos años y medio en el gobierno estatal.