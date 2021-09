Sí tendrán que gestionar recursos para desastres naturales: Boggio

La secretaria de Hacienda, Mónica Boggio Tomazas Merino, fue categórica al señalar que cuando se aprueba un presupuesto para la administración no es que el dinero significa que está allí “apartado y guardado”, sino al contrario son partidas que se van cubriendo en la medida en que se van ocupando y según las necesidades y exigencias del ejercicio presupuestal. Aseveró que si necesita más de 30 o más de 60 millones para atender los desastres naturales se tendrán que ocupar y destinar; “no es que este perdido, y que se haya agarrado”, en la medida se requiere se habrá de usar y de cubrir esa demanda de la población.

Y es que ante la suspicacia que intentan hacer en el congreso y de otros lados, respecto si existe el recurso o no, o si fue aprobada una cantidad para el tema de los desastres naturales en el presupuesto 2021, la funcionaria, afirmó que, se están haciendo las revisiones y evaluaciones, y el recurso que se requiera, será aplicado en el auxilio de las familias afectadas sin importar si rebasa o no la cantidad supuestamente aprobada, como lo dijo el mandatario Cuauhtémoc Blanco.

Recordó que la pandemia ha generado gastos extraordinarios en muchos rubros, especialmente en salud, donde se ha rebasado por mucho el presupuesto que se había aprobado para este año, y se sigue llevando recurso porque es una prioridad para la atención de los morelenses y en eso no ha tenido contemplaciones el mandatario estatal, igual habrá de ocurrir en el tema de los desastres naturales, que desde que se supo de afectaciones en Tlayacapan y en Cuautla y ahora en otros municipios, comenzó la evaluación de los daños y así saber cuánto se tiene que aplicar, y “sin importar si rebasa o no las cantidades ya sea de 3o o mas de 60 millones, en el auxilio a las familias, como ocurre en salud, no tiene porque haber limitaciones o suscribirse a una cierta cantidad solo porque eso fue lo que se aprobó”.

Boggio Tomazas, hizo hincapié en que las necesidades siguen siendo muchas en el estado, hay órganos y dependencias que también han solicitado ampliaciones presupuestales y para cerrar el año, y se sigue gestionando ante la federación más recursos, “estamos en pláticas con todos, para ver si por un lado el gobierno estatal aporta una parte y en algunos casos donde hay juicios se ha pedido si es conveniente esperar hasta su conclusión”.

No se le puede dar a todo a estas instancias porque el ejecutivo también entraría en crisis, por ello, gradualmente se va cumpliendo con estas exigencias.