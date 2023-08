Sí hay oposición, nos falta organizarnos: Andrea Gordillo

La diputada Andrea Gordillo es una de las cartas del Partido Acción Nacional para la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca, pero ella no quiere adelantarse; el trabajo legislativo es su prioridad en un estado inseguro, dividido, con poderes enfrentados entre sí. En entrevista exclusiva con El Sol de Cuernavaca, Gordillo advierte los riesgos para el estado y la nación, expresa su respaldo a Xóchitl Gálvez y asegura que en la oposición de Morelos hay hombres y mujeres que pueden disputarle la gubernatura a Morena.

Para Andrea Gordillo, en su primer cargo público, “en Morelos no hay estado de derecho, la inseguridad está más grave que nunca, los hospitales no tienen equipamiento ni mantenimiento, no hay respuesta de las autoridades competentes; el gobierno no tiene respuestas ni voluntad para sacar adelante al estado. Estamos peor que nunca. Y es lamentable que el presidente López Obrador le brinde el apoyo a un gobernador que no tiene resultados ni voluntad de ayudar a los ciudadanos”.

Pero eso no ha frenado la actividad legislativa, aunque tampoco la facilita: “En el Congreso de Morelos, 15 diputadas y diputados de diferentes partidos y colores estamos unidos por el bien de Morelos y queremos sacar las cosas adelante, sin embargo a veces esa falta de voluntad de asistir a reuniones o dar seguimiento. Las cosas en el Congreso no son tan fáciles porque aprobar los asuntos requiere de una cantidad de votos, 14. Aún con eso, es importante recalcar que han pasado los paquetes económicos que le quitamos la libre transferencia de recursos al gobernador, que hemos hecho muchísimos exhortos al Ejecutivo de los que no hemos tenido respuesta, que nos metimos en el tema de los hospitales, los medicamentos y la salud como nunca antes. Pero también hace falta mucho: más voluntad legislativa, más operación. Los tres poderes debemos estar unidos, en sintonía para avanzar, cuando no hay un buen líder, falla todo lo colateral, y eso pasa en el estado con el gobernador. También necesitamos más voluntad política, hay falta de operación política. Todos tenemos que ponernos las pilas y en eso falta mucho por hacer”, asegura.

Sin embargo, le recordamos, ha habido anuncios del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, de invitaciones al diálogo con los diputados. Y ella responde “nunca ha habido una invitación formal, salvo al principio de la Legislatura, pero no hubo seguimiento de aquella reunión. Hay que recordarle al gobernador que él es el líder del estado, afortunadamente ya se va, porque necesitamos a una persona que realmente quiera al estado, que tenga un plan de gobierno que abarque seguridad, medio ambiente, salud, etcétera”.

-¿Aunque esa persona sea de Morena?-, le preguntamos.

- Ojalá que no, en el país tenemos un Ejecutivo de Morena y la crisis de inseguridad está en todas partes. Nos estamos acostumbrando a que todas las mañanas desde la Presidencia nos digan una serie de mentiras. ¿a qué nos enfrentamos? ¿a puras mentiras? ¿nos la vamos a creer? ¿qué cara queremos para Morelos? Regreso a la planificación, hoy no hay un plan a 20 o 30 años, lo único que vemos son los intereses personales. Debemos abrir la mente, la visión, y especialmente con los jóvenes lograr un cambio verdadero.

- Este plan, ¿sí lo ves en el Frente Amplio por México?

- Totalmente, creo que hoy las dos personas que quedaron en la última ronda son mujeres preparadas. Escuchamos a Xóchitl Gálvez, sabe lo que quiere, lo que hace, tiene una historia interesantísima, pero sobre todo cómo ha salido adelante gracias a la planeación… Y así se construyen los liderazgos, en el Ejecutivo, en la Legislatura, en la vida. Nos ha hecho falta planeación, apertura y visión para lo que queremos.

- ¿Xóchitl es tu carta fuerte?

- Totalmente, como mujer, espero que quede ella, porque me impresiona y admiro su historia, porque he tenido la oportunidad de platicar con ella y tiene los pantalones bien puestos y trae en primeros lugares de su agenda el tema del medio ambiente.

- Para Morelos no se ve claridad, hacemos una cuenta de entre catorce y veinte que podrían estar interesados en la gubernatura. ¿Ves a alguien fuerte? en el entendido de que a ti todavía no te toca por la edad (tendría menos de 30 años el día de la elección).

- Todavía no me toca, ya me tocará. Pero estoy convencida de que en el 2024 viene algo muy interesante no sólo para el estado sino para el país. Vemos diferentes caras de la oposición que pueden ser. Hoy no tenemos que hablar de colores, sino de ciudadanos preparados, que tengan un plan, conozcan al estado, y de estas catorce caras hay quienes podrían lograrlo. Pero veo una ciudad que ha mejorado, cierto que hay muchísimas cosas por hacer en Cuernavaca, pero también le tocó un gobierno del estado que no apoya a la capital, que debería ser una de sus prioridades. Pero aunque esté remando contra corriente, Cuernavaca ha mejorado, ha reducido la deuda interna, se ha visto el tema de las luminarias y de la obra pública, pero veo a una muy buena cabeza, un muy buen líder que conoce a Morelos, su historia, que tiene arraigo y que tiene muy claro el camino.

- ¿José Luis Urióstegui?

- Sí

- Si José Luis decide no ir por la reelección y buscar la gubernatura, ¿quién te gusta patra Cuernavaca?

- Cuernavaca también debe tener un líder que sepa a lo que se enfrenta, que tenga la preparación y las agallas de luchar a pesar de quien quede en el gobierno, de saber que tendrá una administración que seguro lo hará mejor pero sin duda habrá retos y desafíos. Y veo diferentes caras por el frente amplio y ojalá que Cuernavaca tenga continuidad con el mismo equipo, con las mismas personas que han estado dentro y saben y tienen la voluntad para sacar adelante a la ciudad.

- ¿Te interesaría ser alcaldesa?- preguntamos.

- Me interesa seguir construyendo por mi estado, aportar mi granito de arena desde cualquier trinchera, sea ciudadana o política siempre estaré participando para agradecerle y regresarle todo lo que me ha brindado la ciudad… Hoy no hay una decisión concreta. Yo respeto los tiempos legales y de Acción Nacional, que es el partido que me ha dado la oportunidad de estar con ellos. Sin embargo, donde sea que esté, yo por Cuernavaca daría todo y me esforzaría muchísimo con esa voluntad que he tratado de exponer y de enseñar a la ciudadanía que podemos con esto y mucho más.

Andrea Gordillo es joven y eso conlleva mucho optimismo, pero ella lo documenta: “veo a la gente más participativa y eso me llena de emoción porque también se están informando. El acceso a la información es de gente privilegiada; nosotros tenemos el privilegio de que nos llegue, pero no la compartimos y hoy es momento de hacerlo, de alzar la voz, de compartir, de darnos información de boca en boca y los ciudadanos lo están haciendo, están comprometidos con Cuernavaca, he visto que hay la disposición de apoyar y estamos restableciendo la colaboración entre ciudadanos y política, porque al final todos somos cuernavacenses y queremos ver una ciudad mejor en seguridad, en el agua -que ya viene la reparación de pozos y eso me alegra mucho-, las fugas de agua, la obra pública, las luminarias, nosotros ponemos de nuestra bolsa, los vecinos de la suya, y así vamos construyendo una mejor ciudad”.

Preguntamos a la diputada Gordillo qué tanto pega al Frente Amplio la suma de personajes sumamente criticados por la ciudadanía, como el caso del ex gobernador, Graco Ramírez. “Creo que todos tenemos libertad de expresión, esos actores políticos tienen un peso y sabrán las consecuencias de esas imágenes. Pero sí hay que hacer un llamado a respetar a la ciudadanía, que le permitamos decidir o informarse sobre el proceso, pero que los líderes que encabecemos o vayamos por una persona en particular no busquemos comprometer a la ciudadanía. Esos actores tienen su historia, los respeto, pero si ellos hicieron algo malo enfrentarán las consecuencias. Si quieren ayudar o promover a una persona, están en su derecho. Es una foto más y así tenemos que nombrarlo”.

Y algunos liderazgos de esos han buscado a la diputada, que se dice halagada por ello “pero prefiero a la ciudadanía, para mí irme a la calle a incentivar la participación de los jóvenes es lo más importante. Hoy no me he sentado con ninguno de esos líderes, sin embargo, vendrán tiempos en que tal vez tengamos que platicar con alguna persona, pero será con gente que sume a Cuernavaca, eso hace un buen gobierno, sumamos ciudadanos”.

- ¿Crees que el Frente en Morelos pueda revertir los 20 puntos de ventaja que les lleva la alianza de izquierdas para la gubernatura?

- Totalmente. Las encuestas nos ayudan para ver de dónde partimos y hacia dónde vamos. Sin embargo, ninguna es cien por ciento verídica y el poder tocar puerta por puerta, el hablar directamente con la gente, ayuda a que en campaña todo se revierta. La campaña pasada, en donde por primera vez participé, nadie pensaba que íbamos a ganar. 30 jóvenes y yo creamos una campaña nueva y lo que nos dio votos fue el puerta por puerta, el pedir el apoyo de la gente, y nos creyó, y con esa gratitud inmensa regresamos hoy a trabajar en las colonias. Estoy segurísima de que esas encuestas se pueden revertir, que podemos igualar y estoy segura de que vamos a ganar porque la gente se informa y sabe los pésimos gobiernos que tiene Morena. Sin duda alguna, los gobiernos de Acción Nacional son los mejores del país. Le gente se da cuenta y el esfuerzo en Cuernavaca, en Zapata, en Yecapixtla, nos dan mucha posibilidad. Pero sobre todo, será gracias al arraigo, el que somos ciudadanos, y que somos morelenses y tenemos una visión a 20 o 30 años.

La diputada está comprometida en incentivar a los jóvenes en las calles de Cuernavaca. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

- En una eventual ruptura de Morena, ¿cómo verías si el Frente en Morelos empieza a recoger a los damnificados de ese proceso?

- También es importante que la gente vea que unos se pelean por el poder, otros construimos en la calle. Eso les quita la oportunidad de ganar. El que algunos se pasen de este lado, no soy yo la persona que les dirá sí o no, pero repito, hay que estar por la suma, más allá del ego político o personal, entonces bienvenidos. Pero en donde nos toque o no nos toque, tenemos que aportar, ya no podemos seguir igual, debemos alzar la voz, decirle a la ciudadanía que debemos ir por más desde casa, desde la familia. No será un Mesías el que cambie las cosas, tienen que ser los ciudadanos.

- Seguramente, una de quienes podrían destrabar la inclusión de Movimiento Ciudadano en un eventual frente opositor en Morelos serías tú, por la cercanía que tienes con sus diputados. ¿Cómo los has visto? ¿Han platicado de este asunto?

- Plática seria no ha habido, pero siempre hacemos la invitación. Hoy los colores importan, pero no son lo más importante. La suma de voluntades dará un proyecto exitoso y la mejoría al estado. Creo que no se cierran a la posibilidad y ojalá que Movimiento Ciudadano juegue limpio y a favor del estado, que vean más allá de los intereses personales. Hoy lo que debemos tener en mente es mejorar el estado.