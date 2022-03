Servicios de Salud siguen sin cumplir con transparencia

Los Servicios de Salud en Morelos (SSM) siguen sin transparentar montos y procesos de adjudicación de medicamentos, de acuerdo con el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas. Roberto Salinas, codirector del organismo, agregó que pese las quejas presentadas, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) no ha actuado al respecto.

De acuerdo con Roberto Salinas, el tercer informe de gobierno del Ejecutivo no ofrece datos sobre los montos y procesos de adjudicación de medicamentos, así como el porcentaje de abastecimiento de los mismos por parte de los SMM, que en los últimos 3 años podrían haber ejercido más de mil 600 millones de pesos.

Ante ello, Morelos Rinde Cuentas ha tramitado más de 600 quejas ante el IMIPE y los SSM se han resistido a entregar y hacer pública la información, ya que en la Plataforma Nacional de Transparencia presentan información incompleta y sin enlaces a los contratos.

Agregó que es absurdo la contestación de la dependencia estatal, quien lo atribuye a que los datos no pueden ser revelados "porque se encuentran en auditoría", pues la solicitud se hizo en 2021.

Además recalcó que es información que no tendría por qué estar solicitando, porque debería estar en la plataforma de transparencia, y lo que han estado encontrando es que no vienen los contratos completos, no hay enlaces a los contratos y solo se está simulando.

El director general de Morelos Rinde Cuentan lamentó que pese las 600 quejas que han presentado ante el IMIPE, este organismo no hace nada por obligarlos o sancionar.

Ya que el IMIPE es el encargado de garantizar el derecho al acceso a la información pública en Morelos y para ello debe de vigilar que las instituciones públicas estatales (184 sujetos obligados) cumplan con publicar en la Plataforma de Transparencia y en sitios web los más de 60 rubros de transparencia que marca la ley; y también garantizar que se entregue la información que solicitan los ciudadano so las instituciones.













