Sergio Estrada recorre el poblado de Chamilpa

Al recorrer el poblado de Chamilpa el candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por el partido Fuerza México, Sergio Estrada Cajigal, se refirió al problema financiero por el que atraviesa del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapac), mismo que no le permite solventar la deuda que tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que a decir del propio municipio rebasa los 200 millones de pesos.

Estrada Cajigal, recorre poblado de Chamilpa / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Como parte de las primeras acciones al llegar al encargo será implementar un sistema de cobro que no maneje efectivo y que éste no pase por las manos de ningún funcionario del Sapac, éste deberá ser sencillo y adecuado para la población que generalmente no utiliza los sistemas electrónicos.

“Evitar el cobro en efectivo a parte de muchas otras acciones de manera paralela, facilitarle al usuario el pago en cajeros automáticos, muchos de ellos no pueden ir al banco o no utilizan este tipo de herramientas, pero facilitarles esto y que el efectivo no pase por las manos de nadie”.

Partido Fuerza México, Sergio Estrada / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

En el Sapac habrán de venir muchas acciones encaminadas a terminar con la corrupción que impera en el organismo, mencionó el aspirante a la administración de la capital del estado, y esto tendrá que venir también desde la cámara de diputados con leyes y reformas que así lo permitan.

“Se puede deber todo el dinero del mundo, lo que se necesita es el oficio político para entrar en negociaciones válidas, es decir, que sean congruentes con la realidad, pero también hay que tomar acciones desde el Sapac, se necesita eficiente la administración”.

Una administración que contemple el ahorro como pieza clave, terminar con las tomas clandestinas, un análisis y construcción de un padrón de usuarios, son otras de las acciones que se deben tomar desde la alcaldía.

“Son acciones que seguramente nunca han hecho y por eso no les alcanza el dinero, y si además lo que hay se lo guardan o lo ocupan en otras cosas que no son precisamente para el Sapac entonces nunca encontrarán la solución, la CFE está en su derecho de cortar la luz a los pozos”.

Leyes que sancionan a los administradores del Sapac que no pagan el consumo de energía eléctrica “y no sean los usuarios los que asuman las consecuencias cuando son ellos los que si están pagando”.