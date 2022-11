Sergio Corona agradecido con Cuernavaca

Durante su visita en la ciudad de la eterna primavera, el primer actor Sergio Corona Ortega recibió a sus 94 años la Venera Cuernavaca 2022, donde además de convivir con su compañera del medio, la primera actriz Silvia Pinal, reconoció que se encuentra agradecido con Cuernavaca.

Al recibir el galardón, el actor y comediante Sergio Corona expresó su reconocimiento y admiración por su compañera Silvia Pinal, haciendo un recuerdo de sus épocas de juventud, donde participaron juntos en diferentes proyectos, siendo ese el caso de la revista musical Nescafé, así como el año y medio que estuvieron juntos bailando como pareja.

“Mi estancia y mi vida en Cuernavaca fue maravillosa; el recuerdo de que me iba yo descalzo a la escuela para practicar mis carreras y que a veces competimos en el recreo me divertía muchísimo; mi emoción, el clima, mis amistades, mi familia, mis dos hermanas que nacieron aquí. Tengo un recuerdo maravilloso”, dijo el actor.

Entre los recuerdos que el primer actor compartió con el público destacó que, de pequeño paseaba por las calles de la ciudad y encontraba a turistas americanos, y de acuerdo a su carácter tan hospitalario, invitaba a los extranjeros a comer a su casa, llegando de sorpresa a su hogar.

Asimismo señaló que, su mayor aprendizaje se lo debe a su padre Uriel Corona Ortiz, quién fue juez de primera instancia en la capital morelense; dijo también que le agradece ser un ejemplo de vida, así como su educación y el respeto que le inculcó, su cariño y consejos.

Mencionó su propiedad, la cual se encuentra ubicada en Humboldt #12 que ahora ya es un hotel, donde organizaban lunadas en compañía de toda su familia.

“Agradezco todo su apoyo y todo lo que yo he hecho en mi vida, además gracias a la familia tan hermosa a la que pertenezco, Corona Ortega. Estoy muy agradecido por este recibimiento (…) Cuando me preguntan por qué a mi edad estoy tan bien, yo les digo que me considero muy afortunado, y que ya encontré algo que me ha servido y lo digo con mucho cariño y respeto (…) Creo que he tratado a la vida como mi magia, y así la vida me corresponde y me ha tratado como su amigo”, dijo Sergio Corona al finalizar su discurso.

El también comediante expresó estar muy contento por la sorpresa tan grata que fue recibir la presea, y sobre todo la importancia y los recuerdos que tiene de Cuernavaca, agradeció también a los medios de comunicación que retrataron el momento en el que recibió el reconocimiento.

Al ser cuestionado sobre los proyectos que tiene y del cómo durante tantos años se ha consolidado desde 1948, en más de 30 películas y en más de 20 programas de televisión, siendo "Como Dice el Dicho" uno de los más importantes de la televisión mexicana, pues ya van por su decimocuarto aniversario, dijo que la vida lo ha tratado como un amigo, por ello celebra su homenaje.

Sin perder su picardía y buen humor, el señor Sergio Corona compartió que a lo largo de 14 años que se ha transmitido su famoso programa, se han dicho más de mil dichos; ante esto el primer actor dijo que continuará en el proyecto durante el tiempo que se le sea permitido.

“Me da mucho gusto que yo haya hecho esto y que coincida con estos reconocimientos, me hace sentir muy honrado, y muy contento, mi vanidad se va muy lejos, pero yo soy objetivo doy gracias a la suerte que he tenido, a la fortuna con la que me he enfrentado y al apoyo de mi familia maravillosa”, dijo el actor.



