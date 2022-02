Señalan a falsos inspectores extorsionando a comerciantes de Cuernavaca

Este lunes, una vez más supuestos inspectores del Ayuntamiento de Cuernavaca trataron de “extorsionar” a una vendedora de la capital, esta ocasión fue una mujer que vende quesadillas en la Glorieta de “la Luna” a un costado de la avenida Plan de Ayala, pero la Coalición de Comerciantes del municipio los descubrió.

Este es el cuarto intento que trabajadores de la comuna, ajenos a la Dirección de Gobernación o al área de Licencias y funcionamiento tratan de quitar a los comerciantes sin tener éxito, pues en todos los casos fueron descubiertos. Dos se reportaron en el Centro de Cuernavaca, uno más en la periferia y el último intento fue contra la mujer comerciante.

“Nosotros sabemos que apenas están haciendo los nombramientos de las personas que están haciendo los nombramientos de esa dirección del municipio y la verdad si nos preocupa porque han estado llegando varias personas diciendo que vienen de parte de un regidor o una regidora y se hacen pasar como inspectores y tratan de extorsionar a nuestros comerciantes”, dijo Mario Lara, líder de esa Coalición.

Agregó que los vendedores se encuentran unidos para evitar que cada uno de sus agremiados se vea afectado por los intereses que los funcionarios del municipio puedan tener sobre el tema de permisos y la muestra es que en ningún caso han podido lograr sus intenciones.

“Tuvimos que acudir todos los comerciantes porque ya no sabemos si son reales o no, por eso es que pedimos su acreditación, porque ya no vamos a estar permitiendo que por parte un regidor o regidora y por sus intereses, que no han resuelto con el presidente (municipal), quieran ellos poner a pseudo inspectores para que ellos puedan hacer cobros o demás”, destacó.

En todas esas ocasiones, los “inspectores” realmente se han identificado como trabajadores del municipio adscritos a regidurías, incluso a otras áreas, pero ninguno de la Dirección de Gobernación que continúa sin tener a un titular.

“No son de la pasada administración como se ha comentado, porque a todos ellos ya los conocemos, hasta ahora no se ha presentado nada de eso, todos los que han tratado de desalojarnos son personas ajenas al tema de comercio y son nuevos. Nosotros creemos que están presionando para imponerse y que ellos puedan ser los nuevos que se acomoden en el área de licencias y funcionamiento”, explicó Mario.

Advirtió que los comerciantes no permitirán que la disputa por el control de la Dirección de Gobernación los siga afectando, ya que, en caso contrario, los vendedores podrían tomar medidas radicales como manifestarse en el Ayuntamiento capitalino.

#Entérate | Una vez más, presuntos inspectores del Ayuntamiento de #Cuernavaca trataron de “extorsionar” a una vendedora la Glorieta de “la Luna”, pero la Coalición de Comerciantes del municipio los puso al descubierto

📹: Javier Omañahttps://t.co/gRGoPmGt4L pic.twitter.com/45hTgkE466 — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) February 22, 2022









➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter