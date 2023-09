Señalamientos son un golpeteo político: Martínez Bermúdez

Los señalamientos en su contra forman parte de un golpeteo político, así lo aseguró el diputado local Alejandro Martínez Bermúdez, quien además negó relación con el fiscal general del estado Uriel “N”.

En medios nacionales, y portales de internet se han hecho diversos señalamientos en contra del legislador, relacionándolo en unas supuestas conversaciones de WhatsApp con el fiscal Uriel “N”.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

El presidente de la Junta Política y de Gobierno, señaló que se trata de golpeteo político y difamaciones.

“Yo vengo de la vía ciudadana, no tengo amigos políticos, anteriormente, antes de hace dos años no los conocía, estoy conociendo ahora los personajes políticos y esa cercanía que hablaban con el fiscal, no lo conocía”, dijo.

Indicó que de seguir el golpeteo político estaría evaluando presentar las denuncias correspondientes en contra de quien corresponda por difamarlo.

Cuestionado sobre si los ataques en su contra son fuego amigo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por pertenecer al denominado G15, respondió: “yo me considero que no he traicionado esta cuarta transformación, soy honesto, siempre lo he sido a lo largo de mi vida y seré congruente”.

Alejandro Bermúdez aceptó que intento ampararse ante el temor de que pudieran fabricarle alguna situación.

El legislador indicó que hasta la fecha no le han notificado que se le siga algún procedimiento.

El pasado lunes 25 de octubre, la mayoría de los diputados que integran el G15 dieron lectura a un pronunciamiento en el cual rechazaron la guerra sucia que ha sido objeto Martínez Bermúdez.

Los legisladores aseguraron que en los tiempos políticos partidistas que se vive, se intensifican las estrategias sucias que buscan la división y la polarización de los morelenses.