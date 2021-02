Semáforo naranja: Movilidad reabre citas para pago de refrendo y otros trámites

Ante el cambio de color en el semáforo a naranja, la Secretaría de Movilidad y Transporte anunció que a partir de este día la apertura de citas en las delegaciones, el macro módulo y la oficina central para cumplir con el pago de refrendo y los trámites pendientes.

El secretario Victor Mercado Salgado explicó que los trámites solamente serán en línea mediante cita no habrá atención por el momento en ventanilla.

Lo que sí dejó en claro es que los ciudadanos lo pueden hacer solos no necesitan de gestores que solamente les cobran cuotas, el trámite es sencillo y no les quita mucho tiempo no es engorroso, por ello invitó a la gente a no hacer caso de gestores que abusan de los ciudadanos con el engaño de que solo ellos pueden hacer esos trámites.