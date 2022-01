Semáforo amarillo: Rutas deben operar al 70% de su capacidad

El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Víctor Mercado Salgado anunció que tras regresar al semáforo epidemiológico amarillo las unidades que brindan el servicio de transporte público no podrán rebasar el 70 por ciento de su capacidad y además en cada vuelta, los vehículos tienen que ser sanitizados.

“Acabamos de tener una reunión con Rutas Unidas y tendremos también con Federación para ayudar con sus presidentes de rutas, para que ellos bajen la información con los permisionarios y los choferes, de que estamos al 70 por ciento, las unidades no pueden ir al 100 por ciento”.

Asimismo, detalló que se ha reunido con las diversas agrupaciones de transporte del Estado, para acordar el cumplimiento de estas medidas sanitarias y, abundó que al ser obligatorio el uso de cubrebocas, en una primera instancia se apercibirá a los operadores, pero si reinciden entonces sí vendrán las infracciones.

En tanto, señaló que habrá operativos para exhortar a los choferes y a la población a seguir las medidas de prevención de casos de COVID-19, así como también para supervisar que hayan desinfectado sus unidades.

“La próxima semana nos estaremos organizando con el director de transporte, Eduardo Galaz para poner en marcha la instrucción que me dio el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, de que ayudemos a las propias rutas, en sus bases, para sanitizarlas, como la vez pasada, que ayudó mucho a evitar que la gente se contagiara, por eso si las unidades desde su base no son sanitizadas, no van a poder salir".

Mercado Salgado exhortó a la población a colaborar con la autoridad y cumplan con estas medidas de prevención; usar cubrebocas, que se apliquen gel antibacterial, cuando suben y bajan, pues existe la instrucción de que si no llevan la mascarilla no se les brindará el servicio.

Por otra parte, Mercado Salgado comentó que al detectarse 15 casos positivos de Covid-19 en la dependencia, se determinó contar con el 70 por ciento de la capacidad de personal y, para realizar los diversos trámites que ofrece la secretaría, los ciudadanos deberán hacer cita digital.

Información de Gobierno del Estado de Morelos