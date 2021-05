[Segunda Vuelta] Las madres solteras son las heroínas de la vida real

El ser madre no es una tarea nada fácil, pero enfrentar la maternidad y un divorcio al mismo tiempo puede convertirse en una situación peor, sobre todo en una fecha tan importante como un 10 de mayo.

El ser madre es una tarea compleja, al ser mamá una mujer se convierte en maestra, doctora, psicóloga, chef, chofer, entrenadora personal, niñera, ama de casa y más, pero también la maternidad enseña grandes cosas como son el amor desinteresado. Los hijos se convierten en ese motor de vida que hace que una no pueda rendirse nunca, son los hijos los que hacen entender que hay alguien detrás de uno para quienes podemos ser el ejemplo, por lo que querer ser una mejor persona es algo fundamental.

En muchos sentidos una madre es una guerrera, pero cuando una mujer se divorcia y esta tiene hijos, la situación puede tornarse un poco más complicada.

Rosalbina Cura, es una mujer separada y vive con su hijo de apenas cuatro años, por algunas situaciones ella se separó del padre de su hijo y aunque este continúa al pendiente la relación terminó. Explicó que el ser una madre soltera o separada es una situación complicada, pues no sólo se tiene que lidiar con el dolor interno por la separación, si no que se tienen que duplicar esfuerzos para cuidar de su hijo y a todo esto se suma, los prejuicios de la gente.

“Yo no pude llorar o deprimirme pues siempre estaba mi pequeño a quien yo siempre le he demostrado valentía, está bien pues fue el quien me dio fuerzas y no me dejo rendirme pero el proceso de separación fue complicado”.

Para una madre divorciada un 10 de mayo, día de las madres es una fecha muy significativa, representa el amor hacia los hijos y que las mujeres divorciadas pueden también ser excelentes madres. La entrevistada explicó que ella busca disfrutar de esta fecha con sus hijos, pues cuando una se encuentra sola es cuando más valora el esfuerzo que las mujeres hacen por sus hijos.

“El ser mamá es un acto de amor, pero cuando las mujeres se divorcian y aun asi luchan por ser la mejor mamá, es un esfuerzo digno de admirar, reconocer y aplaudir, en el día de las madres todas quienes tienen hijos merecen ser amadas, no importa si son divorciadas o no, el ser madre es un sentimiento único”.

