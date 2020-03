[SEGUNDA VUELTA] Divorcio vulnera a menores

La edad de los hijos e hijas de una pareja que se divorcia será determinante para que muestren o no ciertas conductas que marcan un retroceso emocional, señaló Alondra Erika Hernández, psicóloga del Centro de Desarrollo Infantil número tres de Cuautla Ing. Víctor Bravo.

Y es que cuando una pareja con hijos se divorcia es imposible no pensar en cómo afectará a la familia, especialmente a los más pequeños, que pueden mostrar comportamientos atípicos.

Hernández de la Fuente indicó que aproximadamente 70 por ciento de los hijos de padres divorciados presentan algún tipo de regresión, debido a que la separación puede ser un factor que genera en la persona la sensación de vulnerabilidad, desde el punto de vista psicológico.

Cabe destacar que la edad influye en el tipo de regresión; por ejemplo, los más pequeños suelen mojar la cama, dejar de hablar, comportarse de forma grosera o rebelde. Además de las pesadillas o temores nocturnos, el aislamiento o no querer ir a la escuela, así como hacerse más dependiente de quien ejerce la patria potestad y rechazar al que “se va”.

Estas conductas ocurren, expresó, porque los pequeños tienen menos herramientas para manifestar algún desequilibrio emocional.

Si los hijos son más grandes, o están en la adolescencia, sus cambios se reflejarán en su entorno social, dijo la especialista.

Afirmó que es común que a esa edad los hijos se auto culpen o puedan sentirse “traicionados” por sus padres por lo que pueden mostrar un retraso emocional al bajar calificaciones, mostrar conductas de rebeldía con sus padres, maestro o los adultos con quienes convivan.

Enfatizó en que no hay una edad “ideal” para que los hijos enfrenten la separación de sus padres, ya que siempre será una situación que provocará dolor, pero la honestidad, claridad, “hablar de frente” con los hijos, dejarles en claro que ellos no tuvieron la culpa de la separación, fomentar la comunicación y no generar actos de violencia, siempre será lo recomendable.

Recomendó acudir a terapia, tanto los padres como los hijos, para poder superar el duelo y seguir adelante emocionalmente sanos.

MATRIMONIOS FUGACES

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México aproximadamente la tercera parte de cónyuges mantiene una duración de uno a cinco años de casados.

SUGERENCIA

La psicóloga, Alondra Erika Hernández, sugiere respetar los sentimientos de los hijos y evitar, en lo posible, involucrarlos sobre las nuevas parejas de sus padres. Lo anterior para no confundirlos y permitirles concluir su periodo de duelo. Al concluir éste, se podrá iniciar una nueva etapa.

SEÑALES DE ALERTA

Hijos pequeños:

Mojar la cama

Dejar de hablar

Comportarse de forma grosera

Rebeldía

Pesadillas o temores nocturnos

Aislamiento





Hijos mayores: