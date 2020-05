[SEGUNDA VUELTA] Cómo mantener tu nueva relación durante la pandemia

La actual crisis sanitaria demostró lo complejo que puede ser para muchas parejas el confinamiento domiciliario cuando no viven juntas y se tienen hijos de relaciones anteriores.

Y es que en la actualidad, de cada cien matrimonios que se registran en el país 41 terminan en divorcio, lo que implica que las familias son cada vez más diversas y se componen a raíz de segundas, terceras o más uniones.

En México es común que después de una separación o divorcio la custodia de los hijos sea ejercida por las mamás; de hecho, de acuerdo con las estadísticas oficiales esto ocurre en el 65 por ciento de los casos.

Por ello, no es extraño que la vida de los menores y de sus padres, transcurra en un ir y venir entre dos o más domicilios, generándose dinámicas de convivencia que incluyen a las nuevas parejas de ambos.

Sin embargo, en tiempos de pandemia los menores permanecen en la casa de quien ejerce la custodia y, salvo excepciones, esto significa mayor responsabilidad por preservar la salud al evitar las salidas y visitas innecesarias, pero si no se sale de casa y no se reciben visitas, ¿Cómo se puede mantener una relación de pareja con alguien “externo” al hogar?, ¿Cómo hacerle sentir a la otra parte que no se la dejó “fuera” de la noche a la mañana?, o al contrario ¿Cómo no sentirse excluido?

Al respecto, Miguel Bustos, psicólogo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, considera que mantener la comunicación en estas circunstancias es primordial, ya que al concientizarse mutuamente de que la contingencia sanitaria es una situación extraordinaria da tranquilidad; asimismo, evita reproches y frustración.

Siempre es bueno escribir una carta a tu pareja, ahí liberas cierta catarsis, cierta frustración; la lee y entiende tus sentimientos. De la misma manera del otro lado, hace el mismo ejercicio y entonces pueden comunicarse de manera tranquila y entender la situación





Con la mirada al futuro

El especialista ve oportuno que las parejas hagan una proyección a futuro, un pequeño plan de vida, una lista de actividades para cuando esto culmine y puedan reencontrarse físicamente.

’Vamos a ir al cine, vamos a cenar, a los dos meses vamos a ir a la playa’; esos planes van a ayudar a reforzar el rumbo, es como regresar la fe a este tipo de cuestiones; aunque se atrase, todavía así tienen ese plan y eso puede ayudarnos mucho como parejas

Estas proyecciones, dijo, no sólo son para las parejas divorciadas sino también aplica con los hijos; coincidió en que esta crisis puede ser un área de oportunidad para fortalecer la relación.

Es retomar los correos electrónicos que antes se usaban, volver a las cartas en el Servicio Postal. Se oye muy romántica la situación, pero retomar el email no sólo para la cuestión laboral puede ayudar a hacer una actividad diferente que nos mantenga unidos; ‘esperar el correo de mi pareja me va a mantener esa esperanza y felicidad’; ayuda a que estemos comunicados con diferentes actividades

Finalmente, el psicólogo exhortó a la población en general a obtener asesorías personalizadas en la línea del Consejo 5533 5533 abierta las 24 horas todo el año, en donde hay psicólogos y abogados a los que se puede consultar, y de igual manera al Chat de Confianza 5533 5533 se pueden comunicar vía WhatsApp.





¿Amarse a la antigua?

Para que nuestras relaciones no sean víctimas de la pandemia, el psicólogo Miguel Bustos recomienda:

Concientizarse de la situación sanitaria que enfrenta el país,

Hacer uso de las nuevas tecnologías para mantener la comunicación: videollamadas, redes sociales, correos electrónicos.

Organizar citas digitales para compartir una reunión y actividad amena.

Procurar el ánimo de apoyarse mutuamente.

Recordar que no están separados por una pelea, discusión o decisión unilateral.

Escribir una carta a la pareja para liberar la catársis

Realizar una proyección a futuro, un pequeño plan de vida a corto plazo.









CUSTODIAS EN MÉXICO

De acuerdo con la información sobre “Matrimonios y Divorcios” así se ejerce la custodia de los hijos tras la separación:

65%, la madre.

30.2%, compartida.

4.4 %, el padre.

0.4 %, familiares o tutores.









Línea de Confianza

El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ofrece asesoría psicológica y jurídica gratuita en el 5533 5533 las 24 horas todo el año.

