[Segunda Vuelta] Celebra con mucha vida a quienes se adelantaron

Aunque parezca ironía, los mexicanos celebramos con mucha vida el Día de Muertos, e incluso, algunos, Halloween. Llenamos con flores nuestros hogares, ponemos luces en nuestras calles y adornamos con papel picado, frutas y comida nuestras mesas. Pero también son épocas de recuerdos y melancolía. En estos momentos es importante hacer un doble esfuerzo y tratar de estar alertas, para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo nuestra salud y la de quienes aún nos acompañan.

La prevención resulta esencial en esta época en la que tenemos que ir por todo lo necesario para las ofrendas. Es importante tomar en cuenta que, debido a la pandemia por Covid-19, la mayoría estados de la República -entre ellos Morelos que está en Semáforo Naranja- decidieron mantener cerrados los panteones el 1 y 2 de noviembre para reducir el riesgo de contagio.

El acceso a los turistas en Tepoztlán, también, estará prohibido. Los mercados, tianguis y panaderías mantendrán horarios restringidos y medidas de Sana Distancia e higiene.

Las reuniones en casas de amigos y familiares deben esperar. Eso no implica que dejemos de estar en contacto. La nostalgia por perder un ser querido puede ser acompañada por un mensaje de solidaridad y apoyo, por una llamada cálida o una videollamada especial. Todo sea por cuidarnos y cuidar a quienes viven con nosotros.

Las y los niños también vivirán un año distinto, ya que no podrán pedir calaverita en las calles. Sin embargo, no hay motivo para no realizar un concurso de disfraces en casa o de manera virtual.

Sin duda este parece un año anticlimático para las celebraciones y conmemoraciones. Pero no tiene por qué ser así. Para quienes, de cualquier forma, sientan tristeza, frustración o depresión en estas fechas, siempre habrá alguien que pueda brindarles ayuda.

Desde el 28 de febrero que se reportó el primer caso por Covid-19, en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México hemos reforzado nuestro servicio de atención psicológica por llamada en nuestra Línea de Seguridad o vía WhatsApp en el Chat de Confianza 55 5533-5533, nuestro servicio está disponible a nivel Nacional. Desde ese día y hasta la fecha hemos brindado contención emocional a 49 personas de distintas partes de Morelos.

Si aún estás pasando por un proceso de duelo y estas fechas te afectan o te sientes rebasado por todos los cambios que ha habido por la contingencia, estamos para ayudarte sin ningún costo, las 24 horas del día. También damos información general sobre servicios que continúan y ofrecemos atención jurídica a quien lo requiera.

Para recordar y conmemorar con mucha vida esta pandemia, es importante que cuidemos nuestra salud física y mental. Tenemos que reforzar las medidas de higiene y prevención. No caer en la tentación de acudir a panteones, espacios religiosos o fiestas masivas. Tampoco podemos ignorar nuestras emociones. Celebremos que tenemos vida, y en su caso salud. Festejemos, además, que aunque tenemos que tener sana distancia, estamos juntos y que, pese a los cambios, mantenemos nuestras tradiciones.





Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México

@guerrerochipres