Segunda imputación contra ex alcalde de Jiutepec

En sus funciones como presidente municipal de Jiutepec, específicamente en los años 2016, 2017 y 2018, José Manuel “N” determinó utilizar un predio de su familia para convertirlo en el corralón municipal. En cada uno de esos años, el Ayuntamiento de Jiutepec, elaboró contratos de arrendamiento, sin que se licitara la prestación de los servicios de corralón como lo prevé la Ley.

Ese es el señalamiento que la Fiscalía Anticorrupción realizó este jueves en la Sala 3 de Juicios Orales, donde llevó a cabo la audiencia inicial registrada con la causa penal JC/1278/2910 por el Delito de Ejercicio Abusivo de la Función Pública.

De esta forma es la segunda imputación que la Fiscalía realiza contra el ex alcalde.

Agregó que tras elaborar los contratos, a través de la Tesorería Municipal, se hicieron distintos pagos por la renta del inmueble localizado en la colonia Vista Hermosa del municipio, “pese a la existencia de un conflicto de intereses porque se favorecía a familiares de José Manuel.”

…La Juez otorgó a la defensa del ex servidor público, un plazo de 144 horas para la celebración de la audiencia de vinculación, y a petición del Ministerio Público, se impuso como medida cautelar, no salir del país. Los vinculados a proceso se presumen inocentes, mientras no se aclare su responsabilidad por autoridad judicial, como lo establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.