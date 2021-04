Seguirán los aumentos en los productos del campo

Productores prevén que durante lo que resta del año alimentos como el aguacate, cebolla, jitomate y limón, sigan presentando incrementos considerables en su costo.

El precio del limón continúa prácticamente en las nubes, pues este supera los 55 pesos por kilo en los principales supermercados de la región y en los mercados de la zona su precio ronda entre los 35 y 45 pesos por kilo.

Al respecto, productores del estado de Morelos señalaron que se prevén más aumentos en otro tipos de alimentos por factores como la oferta y la demanda, el cambio de temporada del año, y el hecho de que cada una de ellas se consumen diversos tipos de platillos, la producción de las tierras, ylas plagas que afectan los cultivos, principalmente.

“Son muchos factores los que tienen que ver para que se determine el precio de un alimento o no, sobre todo la oferta y la demanda es un punto principal. Nosotros ya estamos acostumbrados a eso, sabemos en qué temporadas sube determinado alimento y en qué temporadas no; la gente también ya lo sabe, es algo que nosotros no podemos manejar, pues cuando llegamos a vender nuestras cajas con alimento los precios ya están establecidos y sólo nos queda tratar de hacer negocio con el mejor postor para poder recuperar la inversión y de ser posible tener una ganancia”, aseguró Arturo, productor.

Se prevé que los alimentos que más variaciones tengan durante los próximos meses en su costo sean la cebolla, jitomate, limón, aguacate, alimentos que son conocidos por un marcado cambio en su precio.Al respecto, comerciantes señalaron que también productos como el chile, tomate, o algunas frutas como la fresa, sandia y uvas, son otros de los que más variaciones tienen.