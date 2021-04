Seguirán fallas en servicio de agua en Cuernavaca

La directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), Jennifer Negrete Contreras, pidió a la población tomar conciencia y aceptar la ayuda con pipas de agua ante la negativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de reactivar el servicio en los tres pozos donde se ha cortado la energía eléctrica debido al adeudo que tiene el organismo con la paraestatal.

La funcionaria municipal respondió que, si bien se mantienen las pláticas con la CFE, no se han logrado los acuerdos suficientes para que se reactive el servicio de energía eléctrica en varios pozos, ocasionando que la ciudadanía siga sin el suministro del vital líquido, por lo que en este momento la solución es sustituir con pipas de agua a las colonias.

“Que nos permitan que podamos entregar algunas pipas de agua, el día de ayer (el miércoles) no pudimos por los bloqueos, aunque se intentó, ahorita son tres pozos los que están sin luz eléctrica que es el Cuarteles, Monasterio y Autopista, en el caso de algunos abastecen varias colonias”.

Sin embargo, dijo desconocer cuántas colonias están sin el suministro del vital líquido, los cuales son derivado de la deuda que se tiene con la CFE que alcanza los más de 200 millones de pesos, en su gran mayoría provienen de adeudos de anteriores administraciones.

“Sí se está pagando, no es lo que ellos solicitan es un hecho, mensualmente diez millones de pesos pero no ha sido suficiente para la CFE”, ante la amenaza de llevar a cabo cortes en otros pozos de agua, dijo que hasta el momento el organismo no ha mencionado algo al respecto.

A lo largo de esta semana vecinos de colonias como Maravillas, Antonio Barona, Tlatepexco, Ricardo Flores Magón, entre otras, se han manifestado contra el desabasto de agua potable pues aseguran llevar más de una semana, por tanto se han llevado a cabo bloqueos que han escalado desde calles y avenidas principales hasta la autopista México-Acapulco en donde cientos de automovilistas se han visto afectados durante toda la semana.

