Sedena es ridiculizada por el crimen: Obispo

Ante la ola de violencia que azotan fuertemente a México, el Obispo Ramón Castro Castro, secretario de la Conferencia Episcopal de México (CEM), reconoció que la última esperanza que los mexicanos tenían ante la impunidad de los hechos delictivos era la fuerza militar, pero a ésta no se le ha permitido responder.

Mencionó que la humillación a las fuerzas armadas de México atiza a la violencia pues los victimarios que no tienen un castigo continúan haciéndolo sin problema alguno, pues la impunidad prevalece en el país.

"Yo hablé con un oficial y le pregunté por qué veo en la televisión qué los apedrean y que huyen, él respondió que tiene la estricta orden de no responder; eso es humillante".

Monseñor reconoció que esta situación es una pena pues quiénes buscan la justicia no deberían de correr o esconderse, además que cada vez más es evidente el cansancio que la sociedad demuestra ante los hechos violentos que quedan impunes.

Monseñor Ramón Castro Castro reconoció que las fuerzas armadas son personas de obediencia, sin embargo exhorta a quienes tienen la autoridad, que revisen la posibilidad para que se le permita al Ejército cumplir con la función que tienen.

Ante esto la feligresía exhorta a las autoridades a reforzar la estrategia de seguridad, pues hasta el momento y ante las solicitudes hechas por parte de los creyentes católicos, el gobierno no ha dado una respuesta clara sobre esta petición.

El secretario de la CEM mencionó que se ha convocado a un diálogo nacional para que especialistas puedan generar una nueva estrategia, "es verdaderamente doloroso lo que pasa en nuestro país".

Pese al acercamiento que la Conferencia Episcopal ha tenido con el subsecretario de Gobernación (Segob), César Yáñez, para tratar estos temas, se mencionó que todavía no han tenido una propuesta para un cambio de estrategia, sin embargo no pierden la esperanza de que se pueda lograr, "nos comentó que él no tiene en sus manos un cambio de estrategia, pero que quiere tratar. Yo creo que es un hombre bueno que quiere trabajar en armonía", explicó el secretario de la CEM.

Obispo ofrece eucaristía a familiares de víctimas de desaparición

"A quién corresponda, ayúdennos ¿Hasta cuándo estaremos así?", dijo el Obispo Ramón Castro Castro en la homilía de este domingo 24 de julio en una carta de oración para llamar a la paz y erradicación de la violencia en la República Mexicana.

"Ofrecemos esta eucaristía por los familiares que han tenido que llevar un dolor tan fuerte por sus seres queridos", explicó monseñor Ramón Castro Castro ante los cientos de feligreses que se reunieron en la catedral de Cuernavaca, en donde familiares de víctimas desaparecidas colocaron en el altar las imágenes de sus seres queridos, el altar se llenó con más de 50 rostros de quienes tienen hasta más de 10 años sin regresar a casa.

Hasta el momento se han registrado más de 120 mil desaparecidos, durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado más de 122 mil asesinatos en la República Mexicana.

"¿Cuánto dolor implica para una familia no saber dónde están sus seres queridos?, ¿Cuánta violencia?, ¿Cuánto dolor?, ¿Cuánta sangre? somos pastores no políticos, nos interesa su dolor porque lo vivimos y escuchamos", señaló el obispo.

El obispo también cuestionó el actuar de las autoridades mexicanas, por lo que mencionó que no se pueden cerrar los ojos ante esa dolorosa realidad y concluyó la homilía diciendo: "Jamás habrá paz sí primero no hay verdad, ni justicia".

México se encuentra en el cuarto lugar de impunidad a nivel mundial, solo por detrás de Filipinas, India y Camerún, sin embargo en el continente americano nuestro país ocupa el primer lugar gracias a la impunidad, ya que en México de cada 100 delitos cometidos sólo siete son denunciados, lo que significa que el 93 por ciento queda en desconocimiento de las autoridades.

Sin embargo, lo que agrava la situación es que de los siete que se denuncian, sólo el cinco por ciento recibe una sentencia.

➡️ La SELECCIÓN de nuestro SEMANARIO, DIRECTO en tu correo ¡SUSCRÍBETE!





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!





Local