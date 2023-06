Hay evidencias de fallas e ilegalidades en el sector Salud

No existe un buen servicio de salud en Morelos, no se están cumpliendo las normas en materia de equipamiento e infraestructura, aseguró la legisladora local panista Andrea Gordillo Vega.

En la sesión realizada este 29 de junio se aprobó con 15 votos a favor el acuerdo parlamentario con el cual se exhorta al secretario de Salud, Marco Antonio Cantú, a que reciba a la Asociación de Médicos de Hospitales Privados.

En tribuna Gordillo Vega dio a conocer que la asociación de médicos acudió a la Comisión de Salud del Congreso Local para señalar que no son escuchados por la Secretaría de Salud, de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos (Coprisem) y de la Dirección de Servicios de Salud (SSM).

Lamentó que el Gobierno del estado no realice un ejercicio responsable de su función gubernamental: "Es evidente su parcialidad y se exhibe con prepotencia que solo se gobierna para los suyos y no para todas y todos los morelenses".

"En la Comisión de Salud, que me honro presidir, hemos investigado las deficiencias de los hospitales y pese a la negativa de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos para colaborar, hemos obtenido la suficiente evidencia para demostrar al titular del Ejecutivo que no existe un buen servicio de salud en nuestro estado y que las normas no se están cumpliendo", dijo la legisladora.

Gordillo Vega expresó que seguirá alzando la voz por todos los ciudadanos que no son escuchados: "Ya es tiempo de que este Gobierno o sirva a sus gobernados y deje de servirse de ellos, y es tiempo de que aprendan a someterse al mandato de la ciudadanía".