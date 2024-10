Secretaría de Educación va contra impunidad e irregularidades

La titular de la Secretaría de Educación, Karla Aline Herrera Alonso aseguró que se hará una revisión objetiva en los diferentes organismos que dependen de la institución que representa y en caso de detectar irregularidades se hará lo conducente, aclarando que no se trata de una persecución.

“Desde luego y ustedes lo han escuchado de nuestra gobernadora (Margarita González Saravia) y del licenciado (Edgar) Maldonado, aquí no se trata de hacer ninguna persecución, sino que simplemente con toda la objetividad si hay algo que se tenga que observar se hará y si no hay no se hará... Simplemente es atender a lo que realmente haya sucedido”, indicó Herrera Alonso.

Señaló que, una vez que tengan conocimiento a fondo de las condiciones en que se dejó a cada organismo tomarán las determinaciones conducentes.

“Todo va a depender de lo que esté impreso en la entrega-recepción, y yo creo que de ahí se tomarán las decisiones”, agregó.

Sobre el tema de los nombramientos señaló que se avanzan en el caso de las rectorías de las universidades, así como las titularidades de los subsistemas como el Colegio de Bachilleres, el Conalep, entre otros como el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM).

“Nos faltan todos los organismos que están adscritos o sectorizados al Cobaem y Conalep, Ineiem”, dijo.

En contraparte, recientemente se informó sobre el nombramiento del exgobernador de Morelos, Jorge Morales Barud, como rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor), así como a Gabriela Navarro Macías como rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) y a Raúl Tadeo Nava, como el nuevo director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE).