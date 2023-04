"Se terminó el SNTE sometido al gobierno"

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Morelos (SNTE) dejará de estar sometido por los gobiernos estatal y federal; “vamos a defender las demandas justas del magisterio, sus conquistas laborales, y si para eso hay que salir a las calles a marchar o alguna otra medida, no sólo los acompañaremos, las encabezaremos”, advirtió el secretario General de la Sección 19 del SNTE, Joel Sánchez Vélez, en entrevista exclusiva para El Sol de Cuernavaca, en que habló de política, educación, asuntos laborales y de salud, acoso sexual en las escuelas y hasta el destino de la Escuela Normal Superior Benito Juárez, propiedad de la organización sindical.

A un mes de haber triunfado en el primer proceso electoral con voto universal de los trabajadores de la educación de Morelos, Joel Sánchez Vélez aún se está encanchando; “más territorio y menos escritorio”, aseguró mientras nos platicaba de las reuniones que tiene en cada delegación sindical con docentes para escuchar los reclamos.

“Aún no contabilizamos todo lo que nos debe el gobierno del estado, le estamos pidiendo a los maestros que padezcan de falta de algún pago que nos lo hagan saber para resolverlo, así que no te puedo dar una cifra pero sí te aseguro: todos los adeudos se deberán pagar y el SNTE va a gestionar para que así sea, hemos tenido acercamiento con la autoridad educativa, con presidentes municipales, para acabar con el rezago que traemos en muchos temas, y uno de ellos son los adeudos del gobierno estatal con los trabajadores”, afirma.

La corriente sindical institucional, a la que Joel Sánchez pertenece, nunca había sido proclive a las movilizaciones del magisterio, pero la elección por voto universal ha cambiado eso, reconoce el líder de los profes, “nuestro compromiso es con los trabajadores de la educación, no con el gobierno, ni con los partidos políticos; si hay que marchar o hacer otras cosas para que se escuchen nuestras demandas y se resuelvan, por supuesto que lo haremos”, advierte, “por lo pronto, te informo que vamos a salir a las calles el primero de mayo, vamos a marchar con los trabajadores de la educación y decir lo que está mal, denunciar los adeudos con los profes, las malas condiciones laborales, y la mala atención del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado), que es una de las quejas más frecuentes que nos hemos encontrado”.

Sánchez Vélez advierte que el ISSSTE padece de largos tiempos de espera para la atención médica, desabasto de medicamentos, escasa cobertura, mala atención, entre otros problemas que lesionan directamente la salud y la calidad de vida de los más de 30 mil agremiados al SNTE en Morelos. Y adelanta, hemos hecho ya las gestiones con la alcaldesa de Puente de Ixtla, Claudia Mazari, que nos va a prestar un inmueble para la atención médica del magisterio, igual con el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, que también destinará un edificio que nomás tiene que limpiar y habilitar, para servicios de salud a los maestros; y seguimos con la demanda de que el ISSSTE abra el Carlos Calero (en Cuernavaca) para la atención de los maestros.

Pese a la efervescencia que vivió el magisterio en su proceso electoral, las cosas aparentemente se han tranquilizado. Joel Sánchez Vélez reconoce que no era el candidato mejor visto por el gobierno estatal ni por la dirigencia saliente, ni por los partidos políticos, “hemos tenido acercamiento con todos. Hay una relación institucional con la autoridad educativa que nos ha expresado su voluntad de solucionar los temas de adeudos y otros laborales”. Aunque aún no ha sido recibido por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, “estábamos esperando la toma de nota, ya la tenemos y vamos a buscar la reunión con el gobernador”, una cuestión protocolaria que tuvo su última edición cuando Graco Ramírez recibió a la exdirigente Gabriela Bañón. También ha hablado con quienes fueron sus oponentes, a quienes reiteró su disposición a trabajar juntos para beneficio del magisterio y la unidad sindical.

Sobre el partido Nueva Alianza, “brazo político del SNTE”, adelantó que no tiene pensado involucrarse en la dinámica de cambio de dirigencia, “ellos tienen sus procedimientos, y mediante la asamblea determinarán lo que sigue”, mientras tanto, se ha recuperado el diálogo con los dos diputados locales del partido, Agustín Alonso y Verónica Anrubio, para retomar la agenda del magisterio en el Congreso de Morelos. “También nos hemos reunido con otros diputados porque nos preocupan algunas cuestiones, como garantizar el presupuesto para la nómina y prestaciones de los maestros”.

Tampoco se ha definido aún si Nueva Alianza participará en el próximo proceso electoral como aliado de Va por Morelos, del oficialismo, o si irá por su cuenta: “es algo que no hemos considerado todavía, yo te diría, con quien más beneficios ofrezca para el magisterio, pero con compromisos reales y firmados”.

Uno de los problemas laborales recientes de algunos maestros son las acusaciones por acoso sexual hacia alumnos, sobre esos casos, Joel Sánchez reitera que “el sindicato no va a defender lo indefendible, y quienes sean responsables de esos actos tendrán que responder ante la ley”, en este sentido reconoce que los “tendederos feministas” en que estudiantes hacen denuncias sobre comportamientos de maestros resultan un buen medio para iniciar investigaciones. Y ante la posibilidad de que trabajadoras de la educación, maestras, administrativas, asistentes técnico pedagógicas, pudieran ser víctimas de acoso y hostigamiento sexual, el dirigente sindical advierte que la sección sindical cuenta con una oficina de equidad de género, a cargo de la maestra Mavic Jaimes, activista feminista y por los derechos humanos, que recibirá cualquier denuncia al respecto y defenderá el derecho de las trabajadoras a una vida libre de violencia y hostigamientos.

Un talón de Aquiles en el SNTE ha sido la Escuela Particular Normal Superior Benito Juárez. El plantel propiedad de la sección 19, es una escuela privada que fue concebida primordialmente para atender a los hijos y a los propios trabajadores de la educación, a capacitarse con alta calidad académica, el intento ha tenido claroscuros, pero las acusaciones sobre desvío de recursos y mal servicio educativo han sido frecuentes. “Estamos terminando la entrega-recepción de la Norma. Ya empezamos a hacer algunos cambios de subdirectores. actualmente estamos en el proceso de evaluación de perfiles para la dirección porque queremos recuperar la excelencia académica”, advierte el dirigente sindical y adelanta: “Si en el proceso de entrega recepción o después encontramos desvíos de recursos, o algún mal manejo, haremos las denuncias correspondientes porque la escuela es patrimonio de los maestros y así la vamos a tratar, vamos a recuperar su esencia”.

La pandemia generó abandono y bajo rendimiento escolar. Por dos años miles de estudiantes morelenses de nivel básico padecieron las clases a distancia, “los maestros hicimos un gran esfuerzo para evitar rezago y abandono, pero no había un plan”, reconoce el dirigente sindical, y aún no lo hay, desde la autoridad, para abatir el rezago que también impacta en la labor docente. “Hay niños que cuando inició la pandemia estaban en primero de primaria, ahora están en tercero y no saben leer, los maestros hacen su esfuerzo, hay coordinación en las escuelas, pero no un plan desde la autoridad para abatir el rezago, hacemos lo que podemos porque estamos comprometidos con la educación, pero no podemos todo”.