Se suman 5 mil activos al proyecto de Antonio Villalobos

El candidato a Regidor de Cuernavaca por el Partido del Trabajo (PT), Javier Mujica, anunció esta mañana la suma de la Red de Pueblos, Colonias Populares de Morelos (RPCPM) a la candidatura de Antonio Villalobos Adán.

Esta red está integrada por 12 agrupaciones cuyo presidente Jeremías Guzmán Gante, afirmó que el motivo para dar este importante paso fue motivado primeramente porque Antonio Villalobos Adán, es de Cuernavaca; asimismo porque ha demostrado ser un hombre honesto, no tener vínculos con personas de dudosa calidad moral y porque Cuernavaca requiere de un trabajo de continuidad.

Los otros candidatos, insistió, hacen puras propuestas populistas, ofenden la inteligencia de los ciudadanos de Cuernavaca y se ve que sirven a intereses personales y de grupos políticos.

"Me reuní con representantes de diversos candidatos y la verdad me decepcionaron porque en sus plataformas políticas solo asientan cosas incoherentes y cosas que de plano no van a cumplir"

"La Red de Pueblos y Colonias Populares de Morelos, está conformada por 5 mil personas las cuales están a partir de este momento disponibles para salir a promover y defender el voto", concluyó Jeremías Guzmán.

