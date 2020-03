Se suma Ayuntamiento de Zapata al paro nacional

Con la finalidad de visibilizar la problemática que aqueja a las mujeres, el Ayuntamiento de Emiliano Zapata apoyará a todas las trabajadoras que se quieran sumar al paro nacional este próximo lunes 9 de marzo.

Maribel Ochoa, directora de la Instancia de la Mujer del municipio de Emiliano Zapata recordó que el paro nacional convocado para este próximo 9 de marzo, nace de la sociedad civil llamando a todas las mujeres a participar y visibilizar la problemática real que se vive en el país, de que el país cuente con leyes equitativas.

Refirió que si bien existen leyes en la materia en el país, agregó que en Morelos se han destinado poco recurso para la implementación de políticas públicas que atiendan el tema.

Aseguró que no existe buena coordinación entre la Fiscalía del Estado y Seguridad Públic; además que no existe una correcta aplicación de los protocolos, como el denominado Alba, aseguró que no se aplica inmediatamente cuando una mujer desaparece.

La funcionaria indicó que desde las instancias se debe de ampliar el interés del trabajar por las mujeres, y es por ello que el alcalde de Emiliano Zapata Fernando Aguilar Palma ha instruido que se permitirá que las trabajadores de base, sindicalizadas y de confianza se sumen al paro nacional el 9 de marzo.

Aseguró que no habrá sanciones, ni descuentos a las mujeres trabajadores que se sumen al paro.

La titular del Instancia de la Mujer informó que en enero de este año 15 mujeres se acercaron para solicitar apoyo por diversos tipo de violencia que han sido víctima, apenas se va hacer el corte del mes de febrero, donde creen pudiera aumentar las cifras, debido a las diversas festividades que se desarrollaron en el municipio y muchas veces la ingesta de alcohol es un factor de violencia.