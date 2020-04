Se reúnen ediles de la zona sur con Eustolio Pani

Celebraron una reunión a puerta cerrada presidentes municipales de la zona sur del estado con el delegado federal, Eustolio Pani Barragán, para unificar criterios en torno a la contingencia por Covid-19 y plantear los problemas que enfrenta cada municipio.

A puerta cerrada, en la unidad deportiva y cultural La Perseverancia en Jojutla la mañana de este lunes, fue convocada por el delegado federal en la zona sur del estado, Eustolio Pani, y autoridades de salud. Ahí se dio a conocer con detalles la situación de la pandemia Covid-19, la importancia de continuar con la campaña de la sana distancia y de conminar a la población a quedarse en casa, ante el incremento de casos y descensos en la entidad.

A la reunión acudieron los presidentes municipales de Tlaltizapán, Zacatepec, Puente de Ixtla, Amacuzac y Jojutla, con representantes de los alcaldes de Coatlán del Rio, Miacatlán y Tetecala. Al respecto el presidente municipal Mario Ocampo, reconoció que fueron varios puntos que se abordaron sobre la organización de los municipios y se pidió mayor comunicación entre la Secretaría de Salud y los Ayuntamientos, el Gobierno Estatal y Federal.

Se abordó el tema de los municipios indígenas que no aparecen en la plataforma nacional, no están integrados ni contemplados, por lo que cuando se dé algún descenso por Covid-19, se van a contar para los municipios a los que pertenecían, como ocurrió con el descenso de un empleado del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, pero que era vecino de Xoxocotla, ya que los municipios indígena no van a aparecer a nivel nacional.

Para el secretario municipal de Zacatepec, Mauricio Dorantes, refirió que los municipios de la zona sur han tenido varias reuniones con autoridades de salud, primero para informarlos sobre la pandemia, y las medidas a tomar. Otras han sido para coordinar acciones y esfuerzos de las medidas de contención que cada municipio debe tomar, y se han tomado acuerdos para replicarlas, y compartir propuestas y acciones. Especialmente al conocer las cifras y el panorama que enfrenta el Estado de Morelos, y las medidas que se van a tomar en función a los demás municipios ante el repunte de casos. Se acordó llevar otra reunión y mantener la comunicación para conocer las medidas se están implementando en los demás municipios, si se está muestreando las acciones que en la zona sur se llevan a cabo.

Se analizaron los casos de cierres al paso de visitantes en comunidades como la sierra de Huautla en Tlaquiltenango, “nos preocupa como es algunas comunidades y cabeceras municipales se siguen celebrando reuniones y fiestas, que en el caso de Puente de Ixtla en la comunidad de Tilzapotla, Tequesquitengo, donde se analiza poner un cerco y filtro sanitario para disminuir la cantidad de visitantes. Y es que en Tilzapotla, el fin de semana pasado hubo una cabalgata y jaripeo.

El edil expuso que se cerraron los comercios no esenciales y se declaró Ley Seca, eso a molestar a la gente, para frenar las fiestas que hay en Tequesquitengo y otros lugares donde se distribuye bebidas alcohólicas, pero en todo el municipio de Puente de Ixtla ésta prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

En los municipios de la zona sur se han tomar acciones en conjunto, para unificar criterios en torno a las campañas de sanitización, perifoneo con elementos de seguridad, pidiendo que se queden en casa, cerrando los espacios públicos, unidades deportivas, parques y jardines, atendiendo las recomendaciones de los servicios de salud, de evitar los saludos de mano, abrazos y besos, implementando la sana distancia e incluso entregado material y equipo de protección a sus elementos y a los hospitales.

Se volverá a notificar al comercio que se amplió el periodo de la cuarentena y por eso se va a emitir en cada municipio un comunicado y el listado de la gente que sí podrá trabajar, que giros podrán continuar y cuales permanecerán cerrados hasta el17 o el 31 de mayo de este año o el tiempo que las autoridades establezcan de acuerdo a la evolución de la epidemia en Morelos.