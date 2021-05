Diez legisladores se niegan a sesionar y paralizan avances en la agenda legislativa

“Están (10 diputados) en el ánimo de que sí no se les aprueban las comisiones no van a sesionar", reconoció la diputada morenista, Alejandra Flores Espinoza, luego de que este miércoles la reanudación de la sesión ordinaria de Pleno del Congreso local no pudiera avanzar por la falta de quórum y la inasistencia de nueve parlamentarios.

Como un hábito de la LIV Legislatura la reanudación de la sesión ordinaria, iniciada el 28 de abril, no pudo concretarse ante la inasistencia nuevamente de nueve parlamentarios, quienes impidieron también que la sesión del pasado miércoles continuara con la votación de reformas constitucionales.

Entre los nueve legisladores que se han ausentado se encuentran: Naida Josefina Díaz Roca y Rosalinda Rodríguez Tinoco del PRD, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez del PES, Rosalina Mazario Espín del PRI, Dalila Morales Sandoval del PAN y Blanca Nieves Sánchez Arano de Nueva Alianza.

Al respecto, la diputada por el I Distrito local, Alejandra Flores Espinoza, lamentó que hoy, a tres meses de concluir su gestión, la falta de interés y voluntad sigan presentes, impidiendo avanzar en la agenda legislativa, priorizando sus interés personales o de partidos, en lugar del bien común de los ciudadanos que hoy representan.

Y es que confirmó que el conflicto de ayer ha paralizado los trabajos de la integración de las comisiones legislativas, el poder repartírselas, particularmente las que presidía el diputado sin partido, José Casas González.

En tres años, puntualizó, no les ha quedado claro que se legisla a favor de la gente, al ser la voz del pueblo no de un color ni un grupo, “somos la voz de la gente y no lo entendieron así”.

Cabe mencionar que la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local planeaba, a pesar de ser tiempo electoral, sesionar dos veces por semana, lo que no han podido lograr, generando un mayor rezago entre dictámenes y nombramientos.