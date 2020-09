Se rebelan en Amilcingo y realizan ceremonia presencial del Grito de Independencia

Pese al llamado del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo de llevar a cabo la fiesta del Grito de Independencia desde casa, los habitantes de Amilcingo, pueblo originario del activista asesinado Samir Flores Soberanes perteneciente al municipio de Temoac, llevaron a cabo una ceremonia presencial en la explanada principal, con la asistencia de decenas de personas y actividades culturales y sociales en las que participaron normalistas de Morelos y Puebla.

En un video subido a Facebook, en el que se aprecia uno de los bailables ejecutados durante la ceremonia cultural, se puede ver también que gran parte de la población no portaba cubrebocas y no respetó la llamada sana distancia. Ante este hecho, el representante del grupo “Amilcingo en resistencia” y habitante de la comunidad, Jorge Velázquez Escalvazeta, explicó que en la ceremonia se repartieron cubrebocas para todos los asistentes, algunos con el rostro de Samir y otros con consignas de resistencia. Sin embargo, no toda la gente decidió usarlos.

“Por una parte se invitó y que debían haber llevado su gel y cubrebocas, y nosotros dimos todos los cubrebocas para toda la gente, tenían la imagen de Samir y consignas de la lucha”, dijo.

Atribuyó que hubo gente que prefirió no usarlos y pudo haber sido por el diseño que tenían y una probable intención de consevarlos en buen estado.

Sobre realización del evento en tiempos de pandemia y a pesar de la recomendación de las autoridades, Velázquez destacó que la comunidad de Amilcingo se rige por usos y costumbres y que su máxima autoridad es la asamblea. Además, sostuvo que hasta ahora no han recibido apoyo por parte de las autoridades:

“Nosotros obedecemos a la asamblea, a la convocatoria de nuestras autoridades; nunca hemos tenido el apoyo por parte del gobierno, todo ha sido por parte de nosotros”, dijo.

Insistió en que hasta ahora no se han reportado casos de Covid-19 en el pueblo, un resultado que ya en otras ocasiones ha atribuido a las acciones que se han realizado de forma comunitaria, como los apoyos repartidos a las personas en situación de vulnerabilidad y las jornadas de limpieza de lugares públicos.

El “antigrito” de Amilcingo se caracterizó, además, por un mitin en el que los asistentes se pronunciaron contra el Proyecto Integral Morelos y la intención del gobierno federal de echar a andar la termoeléctrica de Huexca, en Yecapixtla, para fines de este año.









