Positivo el avanzar a semáforo verde, considera Griselda Hurtado Calderón presidenta de Canirac, quien añadió que estiman una recuperación económica del sector en 2 años.

“Justo y necesario, pero todavía muy complejo debido la crisis que atravesamos, peor el sector restaurantero lo ve muy positivamente, siempre nosotros cumpliendo con todos los protocolos que nos siguen exigiendo y revisando , cada mes nos informaos mas, nos capacitamos más para que los comensales se sientan seguros de acudir a sus restaurante favorito”, expresó.

Comentó que era urgente transitar al semáforo color verde, porque muchos empresarios del sector ha sido muy complicado subsistir en esta pandemia, vienen rezagados en cuestiones de pago de hacienda, en bancos, pago de rentas.

“Para tener realmente una recuperación certera necesitamos por o menos un año o dos para que nosotros podamos empezar a ver ingresos reales para los empresarios”, puntualizó.

Griselda Hurtado indicó que se necesitan reactivar muchos sectores porque ya existe una gran crisis económica en todos los sectores, así como crisis social.

En lo que va la pandemia al menos 30 restaurantes ya han cerrado, y ya no podrán reabrir porque no pudieron seguir con los pagos de rentas, y en muchos casos los arrendatarios no han sido solidarios.

Finalmente, informó que se encuentran a la espera de que la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de a conocerlas medidas que contempla el semáforo color verde, por el momento solo tiene conocimiento que pueden funcionar al cien por ciento de sus capacidad.

Se prevé recuperación económica, tras anuncio de semáforo epidémico a color verde / Haidee Galicia | El Sol de Cuernavaca