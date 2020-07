Se presentan parásitos en maíz, arroz y caña

Cultivos de arroz, caña y maíz se están viendo afectados por diversas plagas que se han asentado en cultivos del municipio de Cuautla; sin embargo, productores agrícolas prevén que de no atenderse esto podría generar pérdidas millonarias.

Jesús Chávez Ramírez, presidente del comisariado ejidal de Cuautla, señaló que por la llegada del calor muchas plagas se han asentado en varios cultivos de la región, lo que tiene preocupados a los diferentes ejidos, pues en algunos casos no saben cómo actuar ante estas nueva problemática.

Señaló que plagas como gusano soldado, que anteriormente no se veían en la región, así como una plaga de palomilla y un tipo de moyote acuático, han comenzado a afectar los cultivos en los cuales se está trabajando en el municipio, además de las afectaciones que generan a su propio cultivo y se han pasado a cultivos no habituales para la plaga, lo que alarma a los productores, pues no saben con exactitud cuánto daño podrán generarle a los “nuevos cultivos” y cómo podrán contraatacarlo.

“Necesitamos tomar las medidas necesarias con sanidad vegetal y Gobierno del estado para que puedan intervenir y apoyarnos en lo necesario, porque de no hacerlo será algo insostenible”, expresó Chávez Ramírez.

Cuautla es el principal productor de arroz en la entidad, pues el estado cuenta con el 57 por ciento de la producción, por lo que plagas como estas ponen en riesgo más de la mitad de la producción de arroz de la entidad.

“Por si fuera poco, estamos esperando a que por la ola de calor no se desarrolló de manera explosiva lo que es el pulgón amarillo, recordemos que esa plaga nos pegó hace algunos año y de desarrollarse como prevemos por el calor, los daños a los cultivos serían desastrosos”.