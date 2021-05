Este año si hubo las condiciones necesarias para realizar la tradicional cabalgata en honor a San Isidro Labrador Acapatzingo, acción que se vienen realizando desde 1950.



El año pasado la emergencia sanitaria mantenía a todo México en semáforo color rojo por lo que las diversas tradiciones y festividades de esta localidad no se realizaron o algunas fueron modificadas.



El año pasado la tradicional fiesta, ni la cabalgata en honor a San Isidro Labrador, quien es considerado el santo patrono de los campesinos del ejido de Acapatzingo, el 15 de mayo se les agradece por la culminación de la trilla y comienzo de la producción de maíz.



Claudio Méndez, encargado de la cabalgata que se hace cada año, indicó que es una tradición que el ejido de Acapatzingo se viene haciendo de 1950, y que solo se no se realizó el año pasado.



Indicó que la devoción por el santo patrono, es grande y la fe no se pierde, y la pandemia no ha acabado con sus tradiciones.



La procesión inicio en la Iglesia de San Miguel Arcángel, dónde el párroco dio una bendición e hizo oración por lo participantes, pidiendo que este año exista un buen temporal de lluvias y que esto favorezca la siembra.



La procesión recorrió las calles principales de la comunidad y concluyó en la Iglesia de Sn Isidro Labrador, misma que se encuentra en el ejido.



Previamente a las 7 de la mañana los fieles creyentes llevaron mañanitas al Santo.

Se lleva a cabo la tradicional cabalgata en honor a San Isidro Labrador









