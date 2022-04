Se lleva a cabo el Segundo Tetefest-Cannabico en Tetecala

Este fin de semana en el municipio de Tetecala de la Reforma, en el sur poniente del estado de Morelos, se llevó Segundo Tetefest-Cannabico, por cooperación. Además de diferentes stands con productos derivados de la marihuana, venta de ropa, artesanías, comida, ropa, bebida música se dieron talleres sobre el cultivo, producción, elaboración de productos y el proceso legal.

Este segundo festival arranco con aproximadamente 200 asistentes, que lograron sortear el pesado tráfico que se genera en la zona por la concurrida feria de “La Loma” en honor al Señor del Calvario en el vecino municipio de Mazatepec, evento que tuvo lugar el sábado 2 de abril, en el jardín privado “La Ceiba” ubicado en el centro de este municipio.

Bajo el liderazgo de Alejandro Vello Arellano, conocido como “Dr., Cannabis”, de José Arellano, ex presidente municipal y ejidatario y Don Cándido Millán, ex comisariado Ejidal, quienes basados en la Basados en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 28 de junio del 2020, anulo la prohibición de la Cannabis para el uso recreativo, plantean que si esta ya permitido el consumo, debe autorizarse el cultivo.

Y citan que ya hay una licencia que le permite al ex presidente Vicente Fox, quien cultiva y vende a través de una empresa para uso medicinal, por lo que impulsan el cultivo, producción y elaboración de productos derivados de la Cannabis y el Cáñamo como un cultivo alternativo para el desarrollo económico de los campesinos del municipio de Tetecala.

De acuerdo a Alejandro bello Arellano “doctor cannabis” como se le conoce, a uno de los dirigentes de este proyecto, y quien desde hace más de dos décadas con otros amigos buscaban alternativas para impulsar el desarrollo económico de este municipio y la zona que se encuentra alejada de la capital del estado y otras ciudades con mayor actividad económica y turística, encontraron la oportunidad en el cultivo de la marihuana que ya dejo de estar prohibida para fines lúdicos.

Luego de reconocer la vocación agrícola de la zona, donde el cultivo predominante es la caña de azúcar que además de generar contaminación con la quema y el tizne, los campesinos solo reciben mil 300 pesos por tonelada de caña, y una serie de descuentos por los costos de producción, cosecha y acarreo, lo que resulta injusto, que sean los intermediaros los que se lleven las ganancias, cuando una buena panta de Cannabis les puede generar más de 5 mil pesos.

Vello Arellano destacó; “no es justo que el campo mexicano esté siendo abatido, relegado como siempre en toda la historia…ya que es el campesino es el que sufre cuando no hay buena cosechas” dijo al dar a conocer que como parte de este proyecto esta formar una Cooperativa Campesina Cannabica de Tetecala, donde todos puedan intervenir y participar, que no haya intermediarios, para que no sean unos cuantos los que se lleven las ganancias y sea directamente la cooperativa y se uniformen los cultivos, semillas y precios”.





