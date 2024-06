Se jubila Silvia Cartujano, exdirectora de la EES Jojutla

Con una emotiva ceremonia fue celebrada la jubilación de Silvia Cartujano Escobar, exdirectora de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en Jojutla, quien se retira luego de más de 30 años de servicio como docente, investigadora y dos periodos como directora de la institución.

“Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo, enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño, enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vida, en cada vuelo, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado”, con esta célebre frase de la Madre Teresa de Calcuta dio inicio el programa de la ceremonia de jubilación.

Bajo la conducción de la Dra. Zurysaddai Pérez Olivares se dio la bienvenida a los invitados especiales de este evento, entre los que estuvieron Juan Manuel Rivas, en representación de Viridiana Aydee León Hernández, rectora de la UAEM; Jorge Jaime Diazleal Espinoza, director interino de la EES Jojutla; Oscar Efraín López González, representante sindical de la sección XXXII del SITAUAEM; Soledad Larios Trejo, consejera universitaria (maestra), Irving Joel Calderón Vidal, consejero universitario (alumno).

Además de los invitados especiales se contó con la asistencia de estudiantes, docentes, personal administrativo, personal de confianza, egresados, empresarios, funcionarios públicos de la región, excompañeros de trabajo, familiares y amigos.

Le correspondió a Crisóforo Álvarez Violante dar lectura a la semblanza profesional de la exdirectora de la EES Jojutla, con lo que se dejó claro su posicionamiento en la sociedad civil y la comunidad universitaria.

El director Jorge Jaime Diazlelal, quien fue alumno y colaborador en el área laboral de Silvia Cartujano, dirigió un mensaje en el que reconoció no solo la calidad profesional de su exmaestra, sino también su calidad humana para con todos los que le rodean, además realizó la entrega del reconocimiento a su trayectoria como docente.

Soledad Larios Trejo, compañera de Silvia Cartujano desde su etapa estudiantil, también dirigió un emotivo mensaje a su amiga y excompañera laboral en la EES Jojutla.

Se proyectó video documental con los momentos más significativos de la estancia en la escuela que vio nacer como IPRES y en sus etapas hasta la actualidad, dejando ver los cambios en infraestructura y calidad pues los programas de estudio cuentan ya con la acreditación nivel 1 por los CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior), entre muchos logros más.

La delegación sindical a cargo Oscar Efraín López González no se quedó atrás e hizo entrega de un bonito detalle para recordar el momento.

Para cerrar con broche de oro el evento fue amenizado con un mariachi que interpretó varias melodías concluyendo la presentación con las tradicionales “golondrinas”.