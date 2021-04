Ambulantaje incrementa 40% en Cuernavaca

El ambulantaje incrementó hasta 40% por ciento durante los últimas semanas, luego de que la entidad alcanzó el semáforo amarillo, sobre todo en el Centro Histórico de la capital, acepta el secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, Erick Santiago Benítez Romero; es la calle Guerrero, en el Centro, donde se registra la mayor parte al sumarse vendedores de cubrebocas y caretas, los cuales recién llegaron.

Como parte de las verificaciones hechas por el Ayuntamiento en la vía pública, se ha detectado un aumento considerable en el comercio informal, ante la falta de atención en los apercibimientos formales que en una primera instancia se les hace.

“Un incremento en la instalación de algunos puestos, por ejemplo, antes no veíamos comercio que tuviera cubrebocas, caretas, etcétera, y están recibiendo los exhortos correspondientes para que se retiren de la zona, no pueden estar invadiendo las banquetas porque no está permitido”, señaló el funcionario.

La calle de Guerrero y la avenida Morelos son las zonas donde se registra entre un 30 y un 40 por ciento más ambulantaje, a pesar de que las verificaciones son diarias el personal resulta insuficiente para erradicar el comercio informal, "ya que cuando pasamos levantan sus puestos esperan un momento y vuelven a colocarse”.

En lo que va del año se han hecho 200 apercibimientos en toda la ciudad, por lo que se hará un corte la próxima semana a fin de saber cuantos comerciantes se han instalado en estos días.

“Primero se hace un apercibimiento, luego se pasa y se deja un documento y si no se atienden en cuestión de horas se levanta la mercancía y se lleva con un Juez Calificador que fija la multa correspondiente”.

La multa por el uso de la vía pública sin permiso va de los 300 pesos hasta los 3 mil pesos, una vez que la persona paga la mercancía es devuelta por el mismo juez.