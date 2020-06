Se han perdido 100 mil empleos en la pandemia

Especialistas en materia económica estiman que del mes de febrero a mayo de este año en Morelos se han perdido alrededor de 100 mil empleos entre formales e informales a consecuencia de la pandemia a nivel mundial y nacional.

Esta cifra rebasa por mucho la que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reconoce contabilizanod 7,735 empleos dados de baja.

"La pérdida total de empleos, incluidos los informales, debe estar en alrededor de 100,000, esto suponiendo que en Morelos se perdieron alrededor del 1% de los 12 millones que se perdieron a nivel nacional de acuerdo a INEGI-ETOE", explicó Rafael Tamayo Flores, ex Secretario de Desarrollo Económico en el sexenio del pianista Marco Adame Castillo.

Cuestionó que "¿Cómo se espera que la gran mayoría de estos 100,000 desempleados se quede en su casa si no cuentan con un ingreso mínimo para subsistir?", cuando la contingencia no tiene fecha para concluir.

Propuso que el gobierno del estado inicie a la brevedad un programa de" transferencias directas temporales a quienes han perdido su empleo y con ello puedan subsistir".

Indica que regresar "abruptamente" a la nueva normalidad cuando los números de contagios por Covid-19 van a la alza, traería costos mucho más altos que lo que se podría destinar ahora.

El señor José Manuel se desempeñaba como taxista en la zona conurbada de Cuernavaca, pero hace un par de meses se quedó sin trabajo por lo que optó junto a su esposa tejer sillones de hilo de plástico.

"Llevaba más de 20 años de taxista y como no había pasaje mejor entregué la unidad y sólo vivimos de la pensión que tengo del gobierno federal porque ya tengo arriba de 68 años, estuvimos pensando mucho tiempo en que íbamos a hacer sin trabajo y decidimos volver a tejer".

Su esposa doña Rosa María, cuenta que "sólo tenía un ahorro de mil 500 pesos y casualmente mi vecino que es herrero se vino a vivir aqui junto, le platiqué y me dijo sí yo compro el material y le hago los armazones de fierro, le compré dos y compré hilo de plástico y con eso comencé a tejerlos".

¿Quién le enseñó?, cuestioné, "nadie, yo solita vi uno y me di la idea, así como me fue quedado así lo terminé y ya después hice otro, antes me tardaba casi una semana en tejerlo pero ya estoy agarrando práctica y en unas dos horas lo termino".

