Se exige suspender el regreso a las clases presenciales

Al denunciar falta de información y protocolos ineficientes, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Morelos, exigió a las autoridades educativas suspender el regreso a clases presenciales en el estado, puntualizando los maestros y alumnos no pueden ser “conejillos de indias”.

La Secretaría de Educación en coordinación con el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) anunciaron a finales de mayo que el retorno a las aulas será desde este próximo martes 22 de junio con un programa piloto que se implementará en diversas escuelas, el cual será de forma escalonada y por apellido.

Sin embargo, la diputada petista, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, acusó que hasta el momento las autoridades han sido omisas para informar a los padres de familia y población en general cuáles serán los planteles que abrirán sus puertas, qué criterios fueron utilizados para seleccionarlos, y sí cuentan con las condiciones necesarias para garantizar la salud de los alumnos y docentes.

Desde la máxima tribuna del estado, precisó que la información obtenida ha sido solo por los medios de comunicación, señalando que el regreso a clases será este 22 de junio, pero se desconocen los protocolos a implementar.

Y es que dio como prueba una entrevista realizada al director del IEBEM, Eliacin Salgado de la Paz, donde se le escucha decir “que van a medir el agua a los camotes para poder regresar a clases”, lo que, a decir de la parlamentaria, da a entender que los estudiantes y maestros serán sometidos como “conejillos de indias”.

“A qué escuelas no sabemos, no sabemos los criterios, si es que los tienen o con que mediciones, el director del IEBEM no tiene protocolos aprobados para garantizar un regreso seguro; si habrá sanitización en las escuelas, de qué manera y a qué hora, va a probar, cuando las maestras y maestros no tienen la segunda dosis de la vacuna”.

Durante más de 13 meses, dijo, los morelenses han sufrido por consecuencia de la pandemia de Covid-19 y ahora que, varios estados de la República se encuentran en semáforo verde, el regreso a clases se ha convertido en una preocupación para los padres de familia, por lo cual es necesario que las autoridades educativas den a conocer las estrategias a ejecutar y en caso de no estar preparados prolongar el retorno a las aulas, ya que el mismo Congreso ha denunciado que las escuelas no tienen las condiciones.

En la sesión ordinaria de Pleno de este miércoles, los parlamentarios aprobaron un exhorto,

propuesto por la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano de Nueva Alianza, mediante el cual solicitan a las autoridades educativas a crear un protocolo de Protección Civil y uno sanitario, así como un organizacional y uno educativo para el regreso a clases, pensando en que se brinde una educación híbrida.

Aunado a que solicitan a los titulares de la Secretaría de Educación y del IEBEM poner atención para planear, autorizar y publicar en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, así como socializar entre el magisterio, los protocolos necesarios para que el regreso a clases presenciales sea seguro y sin contratiempos.