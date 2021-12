Se espera un aumento en demandas laborales

A unos días de que concluya el año, únicamente tres trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca iniciaron queja ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, por lo que se giró un citatorio pero no compareció ni el patrón ni los trabajadores demandantes ante la situación que priva en la comuna capitalina. De otras empresas por el no pago de aguinaldo y obligar a empleados trabajar en día de descanso obligatorio, esperan que lleguen la siguiente semana.

Al inicio de esta semana pudo notarse una fila de al menos 10 personas afuera de las instalaciones que ocupa el TECyA y al mismo tiempo de la procuraduría, de acuerdo con Jovan Garrick Taylor Marías, procurador estatal de la Defensa del Trabajo, es porque la atención a las personas solamente se hace por medio de citas.

Al momento explicó, la Junta de Conciliación y Arbitraje a partir del 3 de noviembre ya no recibe demandas porque se abrió el centro de conciliación, solamente hay tres quejas, pero los demandantes ya no se presentaron y en contra del TECyA no se ha recibido ninguna.

Llamó a los trabajadores que requieran servicios jurídicos y de asesoramiento a que se acerquen a las instalaciones.