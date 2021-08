Se desacelera la tercera ola de Covid-19 en Morelos

Ocho de cada diez personas que han perdido la vida en esta tercera ola de contagios por Covid-19 no estaban vacunados, reconoció el doctor Daniel Madrid González, director de la Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud en la entidad; la misma incidencia se ha mostrado en cuanto a quienes terminan en hospitalización por síntomas graves, lo que demuestra que acudir a recibir la inmunización es una medida idónea para reducir la mortalidad.









A diferencia del panorama nacional, en donde desde los primeros días de agosto ha mostrado una disminución considerable en el número de contagios, la entidad apenas mostró semanas atrás la primera “desaceleración” en la incidencia de casos y el porcentaje de hospitalización ha logrado mantenerse, por lo que la posibilidad de no alcanzar el semáforo rojo existe, pero dependerá de la movilidad de las personas las siguientes semanas.

“Tenemos un desfase de dos semanas con la Secretaría de Salud federal, es decir, con el comportamiento nacional en donde se han identificado una disminución en el número de casos, en la curva epidémica que ha mostrado cierto modelo de comportamiento como el hecho de que tarda un mes en el ascenso y otro mes para el descenso. En Morelos lo que hemos visto en los últimos días es un desaceleramiento en el número de casos, pero no podemos hablar de una disminución”.

Destacó que en los anteriores comportamientos de la curva en el estado han tenido pequeños repuntes luego de una disminución considerable, por lo que la entidad sigue en una zona de preocupación, pero bajo la condicionante de que si la movilidad disminuye desde ahora pueda no llegar al color rojo en el semáforo de riesgo y comenzar a descender.

Además del reforzamiento de las medidas sanitarias, evitar aglomeraciones o fiestas, y acudir a vacunarse esto sería posible tomando en cuenta que la inoculación ha evitado que más casos se agraven o terminen en defunciones.

“Más del 78 por ciento de las personas que llegan a los hospitales no estaban vacunadas o no tenían esquema completo”, considerando que se tiene un porcentaje de hospitalización del 45%, según el último reporte. “Hemos visto que los pacientes que tiene dos dosis no llegan a complicarse”.

En número de ingresos se tiene una desaceleración en las últimas semanas en cuanto a ingresos a hospitales tanto públicos como privados, logrando este tope a diferencia de un 85 por ciento que se tenía en la segunda ola de contagios.