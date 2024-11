Se complicará identificación de cuerpos exhumados en Jojutla

Amalia Alejandra Hernández, integrante del Colectivo de Desaparecidos de Tetelcingo y Jojutla, informó que la identificación de los cuerpos exhumados de la tercera sección de la fosa común de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, ubicada en el Panteón Municipal Pedro Amaro, se complicará por dos aspectos.

Comentó que, pese a que los trabajos se están haciendo de manera estructurada y con el apoyo de un equipo de antropología forense, lo que les da la seguridad de identificar los cuerpos a través de perfiles genéticos, dijo que las condiciones en que se encuentran los cuerpos obliga a los forenses a ser más cuidadosos para obtener los perfiles.

Además, agregó que las cinco semanas que se contemplan para terminar la exhumación de los restos humanos no serán suficientes.

Alejandra Hernández lamentó que cerraron la semana sin el apoyo de la arqueóloga de la Comisión Nacional de Búsqueda, ya que salió de vacaciones y no mandaron a otra en su lugar. Por lo que están pidiendo que se revise esa parte, ya que, pese a que hay uno en el Equipo Mexicano de Antropología Forense, aseguraron que lo mejor es contar con dos especialistas forenses.

Sobre las condiciones en las que se encuentran los cuerpos, señaló que los más de 150 fragmentos óseos que se encontraron bajo un memorial, están a punto de pulverizarse por el tiempo, razón por la cual tuvieron que rescatarlos prácticamente en criba.

"Son los expertos que buscaron las partes más idóneas para tomar las muestras para el perfil genético, lamentablemente el paso del tiempo no perdona y esperamos que ojalá se pueda tener el perfil genético correspondiente y en la misma situación están los fragmentos de los restos óseos.", mencionó.

Alejandra Hernández reconoció que las exhumaciones se realizan con un trato digno, pero que en el tema de obtención de perfiles van luchando contra el tiempo.

"El aprendizaje que nos deja esta exhumación, es que si esto lo hubiéramos hecho en el 2016, estos cuerpos sin vida hubiesen sido mejor identificados y lo mejor, hasta físicamente sin muestras genéticas".

Alejandra Hernández estima que entre las exhumaciones de Tetelcingo y Jojutla hay 220 cuerpos rescatados, de esos, sólo 15 cuerpos de Tetelcingo y dos de Jojutla fueron debidamente identificados y entregados.

Reconoce que las cinco semanas que se dieron para esta diligencia no será suficientes: "Si las cosas se siguen haciendo como hasta ahorita, es un trabajo más tardado, porque es lo que corresponde al área de arqueología, liberar el embalaje para que no se rompa, para que salga lo más completo posible, no van a alcanzar las cinco semanas, y sí se pretende acelerar los trabajos hasta va a sobrar tiempo".

Y agregó Alejandra Hernández: "Hago un llamado al fiscal general, Uriel Carmona, para que den un trato digno a estos restos y permita que los trabajos se hagan conforme al tema de arqueología y garanticemos que no se pierda ninguna evidencia que pueda identificarlos".