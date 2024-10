Se buscarán perfiles para suplir al fiscal morelense: gobernadora

Se van a buscar perfiles de hombres y mujeres que puedan llevar adelante una transformación profunda de la Fiscalía del Estado para presentar una terna ante el Congreso local, dijo la gobernadora Margarita González Saravia en un encuentro con medios de comunicación, luego de presentar un programa de cuidado del agua en una escuela secundaria del municipio de Jiutepec, Morelos.

Ahí la gobernadora reiteró su postura de en su momento solicitar la remoción del fiscal morelense, Uriel Carmona Gándara, quien, dijo, “no es la persona ideal para la Fiscalía”.

Lo he dicho de manera permanente, el fiscal Uriel Carmona está sumamente desgastado en el estado, no es de ahora ya tiene bastante tiempo porque pues es una persona desaforada por el Congreso federal, que tiene carpetas de investigación también... Hay que entender que no es la persona adecuada para llevar lo que requiere el estado en materia de justicia.

Destacó la necesidad de transformar a fondo la institución encargada de procurar la justicia en el estado y para ello, dijo, en su momento “se van a buscar los perfiles correspondientes para presentarlos al Congreso”.

Carmona Gándara, ausente de las Mesas de Construcción de Paz

En las dos Mesas para la Construcción de la Paz que se han celebrado de manera presencial desde el inicio del gobierno de González Saravia, el fiscal morelense ha estado ausente; en su lugar acude un representante de la Fiscalía General del Estado. Tampoco estuvo en la toma de protesta de la gobernadora, la madrugada del pasado 1 de octubre.

En entrevista reciente, el representante de la bancada de Morena en el Congreso local, Rafael Reyes Reyes, dijo que entre la agenda legislativa del partido está la evaluación del desempeño de Carmona Gándara; sin embargo, a principios de septiembre, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Jazmín López Solano, señaló que la remoción del fiscal no estaba dentro de las prioridades del Congreso; “es un tema que debe revisarse con calma”.

El fiscal morelense Uriel Carmona Gándara ha declarado estar dispuesto a colaborar con la gobernadora Margarita González Saravia, además de señalar que no había tenido ningún acercamiento con la mandataria estatal.

En agosto de 2023, el fiscal Uriel Carmona Gándara fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en su casa de Cuernavaca por presuntamente ocultar el feminicidio de Ariadna Fernanda, joven originaria de la capital del país encontrada sin vida en Morelos.

Por este hecho, Carmona Gándara fue vinculado a proceso en tres ocasiones por igual número de delitos, delitos contra la procuración y administración de justicia, encubrimiento por favorecimiento y feminicidio en calidad de auxiliar.

En reiteradas ocasiones, la gobernadora de Morelos e incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han externado la necesidad de que Carmona Gándara deje el cargo de fiscal en el estado.