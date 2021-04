Crisis de agua se agrava en Coatetelco

Vecinos de Coatetelco llaman a las autoridades municipales y estatales a que intervengan ante la falta de agua potable en la población, desde hace más de dos semanas y en algunas partes llevan hasta un mes sin agua, y hay un marcado abuso en los costos de las pipas agua que de 300 pesos las subieron a 380 y hasta 400 pesos.

Desde las filas de vacunación, pidieron que por favor se hiciera un llamado a las autoridades municipales y estatales que atiendan el severo problema de la falta de agua, ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó la energía eléctrica a los dos pozos que abastecen a éste nuevo municipio indígena.

Para la Familia Silverio Ordoñez, tienen ya 15 días que se quedaron sin agua, a raíz de que se cortó la energía del segundo pozo, han tenido que comprar popas de agua cuyo costo subió a 380 pesos por la alta demanda, pero muchas familias ya no pueden pagar, urge que las autoridades tomen cartas en el asunto advirtieron que sigue el problema de la pandemia y la gente no tiene agua para bañarse, hacer el aseo básico de sus casas.

Lamentaron que los cambios de comité no puedan resolver la deuda que ya es de cerca de un millón de pesos y el comité advierte que mucha gente no ha pagado, pero hay quienes ya pagaron todo el año o por lo menos 6 meses y están sin agua como lo que no pagan.

Otro vecino advirtió que uno de los administradores tomo dinero y se fue, pero tomo 200 mil o 300 mil, no todo lo que se debe, y es ahí donde hay verdaderos problemas de las administraciones del Comité de Agua Potable.

“Yo estoy triste porque se pagó por adelantado hasta el mes de junio” y no se ve que esto se pueda resolver, la gente que no ha pagado, no se acerca a pagar, y muchos no tienen la pandemia nos ha dejado sin trabajo, y mucha gente apenas tiene para comer, tendrá que ayudar el Consejo Municipal o el Gobierno del estado a resolver el problema.

La gente no puede vivir sin agua, dijo molesto otro vecino al considerar que hay un Consejo Municipal, que no pueden estar indiferentes, o menospreciando el problema, tal parece que somos un pueblo sin ley y que ahora por ser municipio indígena nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas.

Cabe destacar que en la penúltima asamblea informativa, los integrantes del comité, advirtieron que la CFE exigía el pago mensual de 200 mil pesos de la deuda es de 750 mil pesos, deuda que corresponde al 2020 que se dejaron de pagar los recibos de energía eléctrica, ya que se cayó la recaudación del pago de los usuarios.