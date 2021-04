Amagan antorchistas con plantón

Alrededor de 500 antorchistas salieron a las calles nuevamente para reclamar al Ejecutivo estatal la falta de apoyos tanto a productores como al reconocimiento de entrega de servicios a varias colonias en Morelos; señalaron que analizan instalar un plantón en caso de que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco siga negando los recursos. El grupo de mujeres y hombres dieron varias vueltas a la manzana de Palacio de Gobierno y provocaron el cierre de varias calles del primer cuadro.

Ya lo habían dado a conocer desde el inicio de la semana, ante el reclamo de que la falta de solución al pliego de peticiones que desde hace más de dos años siguen esperando sea atendido por las dependencias estatales.

Soledad Solís, vocera estatal del movimiento, destacó que solo habían invitado a 500 personas para la movilización, con el fin de no generar tumultos, pero una demanda que no se ha cumplido es precisamente a la gente del campo, porque les informaron que este año no habrá fertilizante para nadie, y todos los pequeños productores para este ciclo agrícola quedarían en el olvido.

“Cada año se gestionaba este año, y se entregaba a las familias, pero desde este gobierno existe un abandono total y la demanda es que se incluya a los campesinos, en el caso de Antorcha son 4 mil campesinos los cuales se van a beneficiar”.

De la misma manera una exigencia que no se ha cumplido es apoyo a la infraestructura como pozos y red de agua potable como Buenavista del Monte en Cuernavaca, la colonia los Arcos en Puente de Ixtla, la colonia Morelos en Zapata, y drenajes en comunidades, como Humberto Gutiérrez en el municipio de Xochitepec, y otras gestiones de regularización de varias colonias con muchos años de antigüedad con más de 300 familias. Así también otras demandas de carácter educativo, como la instalación de un colegio de Bachilleres en Zapata.

En general existe nula atención y sobre todo de escuchar por parte de las autoridades estatales y sus dependencias, aseveró, Soledad Solís. Y es que la actual administración lo que es evidente es una actitud de menosprecio para el pueblo organizado, indiferencia a las demandas sociales, y de oídos sordos “a los funcionarios les decimos, no se logra nada poniendo una venda en los ojos, la realidad nos dice que al estado de Morelos le falta mucho por cuanto a la atención, solución de problemas y sobre todo generar acuerdos con el pueblo organizado.

El grupo de antorchistas se colocó sobre la calle Galeana y por varias horas ocuparon los lugares para plantear soluciones, sin ser recibidos por las autoridades.