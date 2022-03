SAPAC acuerda acelerar trabajos para no afectar al comercio en Cuernavaca

Autoridades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), llegaron a un acuerdo con los vecinos y comerciantes de la calle Zarco del Centro de la capital sobre la molestia que ha generado la reconstrucción de un drenaje que colapsó en la esquina con calle Gutenberg, a unos metros del museo Juan Soriano.

Lázaro Antonio Hernández, fue el encargado de dialogar con los habitantes para explicarles en qué consistía las labores que se realizaban con una cuadrilla de empleados, así como con retroexcavadora desde el lunes de esta semana.

“El acuerdo fue no afectar el comercio de esta zona y nos vamos a apurar para terminar la obra hoy (jueves), el compromiso también fue dejar la calle con nivel de tierra a la altura del pavimento, para no entorpecer el flujo vehicular y el lunes iniciar las labores de pavimentación”, explicó.

El drenaje estuvo expidiendo malos olores durante semanas e incluso ya se apreciaba un ligero hundimiento en el pavimento, por lo que era necesario cambiarlo, sin embargo, los ciudadanos argumentaron que se vieron afectados.

“Tenemos vecinos que no pueden entrar a sus casas, comerciantes que se han quedado sin clientes y proveedores porque no pueden pasar y nos molesta que no se nos haya informado para que el paso fluya”, dijo Héctor Bonilla, presidente del Comité Zarco Tepetates, que engloba a las calles de Zarco, Clavijero, Arteaga y Liceo Rebolledo.

Dijo que en algunos casos las ventas de los establecimientos bajaron hasta en un 90 por ciento, principalmente los estacionamientos que simplemente no tuvieron autos esta semana por la obra que impedía el paso.

La obra generó además embotellamiento en ciertos horarios, pues Gutenberg es una de las calles de acceso principal al Centro de Cuernavaca, proveniente del circuito Adolfo López Mateos.