Sandra Anaya niega acusaciones de Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Luego de ser señalada por presuntas compras irregulares de terrenos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo cuando formaba parte de la Secretaría de Administración del gobierno del estada, Sandra Anaya (actual diputada federal) se dijo con la conciencia tranquila.

Anaya Villegas confirmó que adquirió cuatro terrenos en esta zona por medio del Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos (ICSTGEM), pero descartó que haya irregularidades en el procedimiento.

“¿Dónde está el delito, en haber comprado un predio que hayan encontrado irregularidades no son atribuibles a mi persona, entonces qué delito cometí yo, me pregunto?... Estará o formará parte de mi declaración patrimonial en el Congreso, yo no tengo nada que ocultar, quienes me conocen saben que soy empresaria, tengo otros ingresos, tengo capacidad para eso y para un poquito más”, expresó la funcionaria en entrevista con medios de comunicación.

Aseguró que lo hizo mediante dicho organismo por los beneficios que traer para los colaboradores del Ejecutivo y que el Fideicomiso nada tiene que ver con la dependencia que representaba en la administración anterior.

“Lo que sí es cierto es que hice uso del Instituto de Crédito y adquirí unos bienes inmuebles, yo lo hice igual que cualquier trabajador del estado, cualquier funcionario de cualquier nivel”, dijo la diputada federal.

En caso de ser necesario, anunció que presentará las denuncias correspondientes y llegará hasta las últimas consecuencias luego de los señalamientos en su contra. “Yo sí voy a ir a las últimas consecuencias porque es una declaración muy fuerte y muy delicada”, agregó.

Hasta el momento estos son los señalamientos más graves contra la administración de Blanco Bravo sobre los presuntos actos de corrupción sobre este Fideicomiso, en el que cerca de 20 personas reclamaron ser presuntas víctimas de algún fraude en la compra–venta de terrenos.

Lo anterior señalado por el secretario de Desarrollo Sustentable, Alan Dupré Ramírez, quien además informó que las computadoras fueron reseteadas a pesar de contar con información de este organismo, al cual sólo le dejaron 58 mil pesos para este cierre de año de los 20 millones de presupuesto que se le otorgó.

Sobre el tema habló la gobernadora Margarita González Saravia, quien dijo que ante los señalamientos se mantendrán cautos hasta que no concluyan las revisiones sobre el proceso entrega-recepción.

“Nuestros secretarios tienen que ser muy cuidadosos con la información porque primero se tiene que hacer la entrega-recepción de manera formal, de manera institucional y cuando ya se tenga eso ya se darán las declaraciones”, dijo.