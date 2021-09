Salud llama a evitar reuniones durante las fiestas patrias

Las autoridades en materia de salud hicieron énfasis en no aceptar invitaciones a convivios o celebraciones de fiestas patrias, con el objetivo de no elevar los indicadores en el riesgo sanitario y aunque por el momento los números están estables, es necesario no contribuir a que participen. Al momento ya son 89 casos de la variante Delta. Ayer lunes fueron 56 nuevos casos, con 16 decesos.

Reconocieron que hay un repunte ligero en los casos y aunque seguirán las pruebas y el programa de vacunación, la colaboración de la ciudadanía es necesaria en esta semana de celebraciones, donde es urgente evitar el contacto con familiares que lleguen o acuden a visitarse.

Cuestionados sobre las vacunaciones en adolescentes que se están haciendo en otras entidades, señalaron que la indicación vendrá del gobierno federal y por el momento Morelos no está incluido porque cada entidad tiene su nivel de riesgo y proyección, por lo tanto, cuando llegue el momento, se abrirán módulos para ello, ante lo cual solicitaron paciencia.

El semáforo epidemiológico será determinante en los siguientes días, en Morelos la pandemia está estable y algunos casos a la baja, pero aún los indicadores no son los adecuados, el simulador del semáforo epidemiológico se publicará el viernes y se informará si coincide con el nacional y así se conocerá el riesgo.

Por lo tanto, si con la cercanía de las fiestas patrias no se extreman precauciones será complicado bajar los indicadores. En esta temporada estarán abiertas las áreas de urgencias y estarán abiertas solo IMSS e ISSSTE con en áreas de urgencias.

Las autoridades dieron la lista de las zonas de mayor emergencia y esta semana prácticamente 30 municipios representan riesgos en varias de sus colonias y poblados, algo que no se había presentado en los últimos meses.