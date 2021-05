Rodrigo Arredondo cierra su campaña en Tetelcingo

En un marco pletórico se dio el cierre de campaña del candidato a la presidencia municipal de Cuautla por Morena, Rodrigo Arredondo López, quien eligió a Tetelcingo para este evento.

Arredondo López subió al escenario, acompañado de su familia y de toda su estructura política, para entregarse a toda la gente que ha cobijado el proyecto de la 4T.

“Estamos llegando al final de una campaña política que he disfrutado como pocas cosas en la vida. En otras ocasiones le tocó a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión nos tocó a nosotros despertar las conciencias de las y los Cuautlenses”, dijo el Candidato de Morena.

Es por ello que demostró que viene con todo, perfilándose así como el próximo presidente municipal, al ubicarse en las preferencias del electorado en todas las encuestas, lo que ha generado un embate sin precedentes por parte de la mafia del poder, atacando incluso a su familia, sin embargo, esta guerra en su contra lo ha fortalecido, pues morenistas y no morenistas siguen respaldando su proyecto de gobierno para Cuautla.

“En estos días me he dedicado a caminar las colonias y las ampliaciones para escuchar sus necesidades. En estos recorridos y en reuniones con diversas agrupaciones pude constatar que hay muy buena voluntad de la gente por ayudar para que Cuautla salga adelante”.

El discurso del aspirante obradorista a la alcaldía fue claro y directo, dando solución a los principales problemas que enfrenta Cuautla proponiendo como eje de campaña la reactivación económica y la generación de empleos, absteniéndose de la guerra sucia y del ataque a sus adversarios, concentrando su estrategia en una campaña de propuestas, fortaleciendo la comunicación con las bases y simpatizantes, así como con la sociedad civil organizada, con la cual sostuvo diferentes reuniones para recoger las propuestas de los diferentes gremios.

Por estas razones la principal propuesta de campaña es la reactivación económica para que todos los cuatlenses tengan un empleo digno y puedan llevar el sustento a su casa. Esta reactivación económica se hará a través del turismo y el comercio.

“A todos los morenistas les digo que tengan confianza, que este arroz ya se coció, solo nos falta el último paso que es ir a votar el próximo 6 de junio. Los adversarios le apuestan a que no vayamos a votar y a la compra del voto, pero de mi parte les digo que me comprometo con los tres principios del Presidente Obrador: no mentir, no robar y no traicionar. Les aseguró que con su ayuda vamos a lograr el cambio verdadero en Cuautla”.