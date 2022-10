Rinde Macrina Vallejo Bello informe del Primer Año de Labores Legislativas

La primera diputada indígena de Morelos y presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Macrina Vallejo Bello rindió su Informe del Primer año de Actividades Legislativas, en el que mencionó su labor legislativa a favor de las comunidades indígenas y ratificó su compromiso con los morelenses, en particular los pertenecientes a lugares de alta marginación, y mandó el mensaje de “Totlakayitakan Tonochtin” (Respeto para todos).

En la Plaza Solidaridad del Municipio de Temixco, que lució abarrotada por personalidades del ámbito político, habitantes del V Distrito Electoral al que representa y residentes de la comunidad Indígena de Cuentepec, de donde es oriunda, todos ellos en calidad de invitados especiales, la legisladora, a un año de su labor, refrendó “mi compromiso con todos ustedes de luchar por fortalecer nuestra identidad, nuestra cultura y hacer más grandes a nuestro estado”.

Cortesía | El Sol de Cuernavaca

En su mensaje la diputada Macrina Vallejo destacó que junto con su equipo de trabajo han buscado acercar el apoyo del Poder Legislativo a las y los ciudadanos morelenses, en especial a las comunidades de alta marginación, pues como se comprometió en su campaña, se basa en impulsar una agenda legislativa a favor de los más necesitados, para cumplir las aspiraciones más nobles y dignificar a los pueblos indígenas fortaleciendo sus raíces, la justicia social, la paz, la democracia, la soberanía, pero sobre todo el bienestar de todos.

Dijo que ser la primera Diputada indígena le ha significado retos, desde dominar el español que no es su lengua materna, hasta la discriminación de los diferentes actores políticos que siguen discriminando a los indígenas por sus raíces. “Eso no me ha detenido, sigo trabajando desde mi trinchera para lograr el respeto para mis hermanos indígenas, para las comunidades de alta marginación y para cada ciudadano”.

Con dignidad y orgullo expuso que es indígena nacida en Cuentepec, Morelos, y sabe de las carencias de los morelenses pues las ha vivido en carne propia; “el trabajo es mucho y tenemos una batalla contra el tiempo para lograrlo”, por ello como presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas, redoblará esfuerzos “para dignificar y trabajar con iniciativas de ley que enaltezcan a nuestros pueblos originarios”.

Adelantó que ha trabajado con la gestión social y este año no será la excepción, por lo que impulsa las gestiones necesarias con autoridades federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para lograr un presupuesto participativo que considere necesidades deportivas, culturales, de medio ambiente, entre otros rubros, para los municipios de alta y muy alta marginación, “el cual no se ha ejecutado desde 2021”.

Destacó que seguirá trabajando para demostrar el trabajo que le fue encomendado por el pueblo, pues rescatando las palabras del presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. Apuntó que en el segundo año legislativo se seguirá sumando a los trabajos de la Cuarta Transformación. “Mantendré mis convicciones fuertes y firmes legislando para el pueblo, siendo su voz en el Congreso”.

La legisladora presentó un video en el que detalló los logros de su primer año de actividades en materia legislativa y de gestión, ante el presidente y la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Francisco Erik Sánchez Zavala y Luz Dary Quevedo Maldonado, respectivamente.

Se refirió en particular a su trabajo legislativo desarrollado desde la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas, desde donde han surgido propuestas para fortalecer el desarrollo y la cultura de los pueblos originarios, como las que promueven que las actas del Registro Civil se inscriban, además del español, en la lengua nativa del interesado, respetando sus apellidos.

También, el establecimiento de una fecha para conmemorar el Día del Indígena Morelense, así como la creación de la Medalla al Mérito Indígena Morelense “Caudillo del Sur”, y la de una Comisión de Asuntos Indígenas en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), para impedir que “la mafia del poder” se apropie indebidamente de las candidaturas y los espacios de representación indígena.

Igualmente, para el combate a la violencia contra las mujeres, que le causa enojo, y un permiso anual para mujeres a partir de los 25 años y hombres de los 45, para que asistan a realizarse análisis de detección oportuna de cáncer.

La “Diputada para Todos”, estuvo acompañada también por las y los diputados Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, Paola Cruz Torres, Alejandro Martínez Bermúdez, Alberto Sánchez Ortega, Agustín Alonso Gutiérrez y Ángel Adame Jiménez.

Además, del fiscal General del Estado Uriel Carmona Gándara, la alcaldesa de Temixco Juanita Ocampo Domínguez, la diputada federal Brenda Espinoza López, el representante del Gobierno Indígena Pluricultural del estado Marcelo Piña Jaime, el gerente de Liconsa Jaime Rosas Jiménez y el representante del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas Marcos Matías Alonso, entre otras personalidades.

Previo al informe legislativo se presentó la actuación del Grupo de Danza Ollin Cuentepec, y posteriormente la celebración se amenizó con la presentación de los tradicionales Chinelos. En la parte final, la legisladora y todos los asistentes compartieron el pan y la sal.