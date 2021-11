Riesgos para la infancia van en aumento

Cada 20 de noviembre se conmemora el Día Universal del Niño, que recuerda que todas las niñas y niños tienen derecho a la salud, educación y protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. Este día es de suma relevancia, en especial en un país como México, donde la inseguridad y violencia siguen a la orden del día.

A nivel nacional, los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes son difícilmente denunciados, ya sea por temor al agresor, a la exposición pública, a la estigmatización, por desconfianza en las autoridades, por desconocimiento de los derechos o bien por la ausencia de mecanismos disponibles y accesibles para reportar y pedir ayuda, señala la Unicef.

Esto coincide con las declaraciones de Ariadna Urbina Ayala, consultora independiente en temas de género, derechos humanos y medio ambiente, quien refirió que en México se tiene una situación muy complicada hacia las infancias en general y Morelos no es ajeno a ello, en especial por la pandemia de Covid-19 que vino a recrudecer la situación.

De acuerdo con datos del Diagnóstico sobre la situación del abuso sexual infantil en un contexto de violencia hacia la niñez en México, de la organización Early Institute, de cada 10 víctimas de abuso sexual, siete son niñas. En 2018 Morelos se ubicó entre los estados con las tasas más elevadas por este delito.

El Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía detalla que de un rango de edad de 0 a 4 años, 38 mil 466 no están afiliados a ningún servicio de salud; de 5 a 9 años son 39 mil 663, de 10 a 14 años, 42 mil 859; y de 15 a 19 años 49 mil 120 morelenses que no tienen acceso a la salud.

Mientras tanto, en materia educativa el grupo de edad de 3 a 5 años, 94 mil 561 no tienen ningún tipo de escolaridad; de 6 a 9 años, 127 mil 004 pequeños no están estudiando; de 10 a 14 años, 164 mil 177; y de 15 a 19 años, 166 mil 654 no han cursado ni un solo grado de estudios.

Para Urbina Ayala, Morelos puede considerarse un estado de emergencia infantil, así como el resto del país debido al olvido de las infancias, pues no se cuenta actualmente con datos específicos que indiquen el estado de este segmento tan importante: “Si no hay información oficial estamos en un primer problema que llamamos las cifras negras o subregistros de lo que vemos como sociedad civil, pero no tenemos un herramienta jurídica”.

Un problema grave en la entidad morelense y que se ha incrementado en los últimos tres años, afirmó, es el feminicidio infantil, para el cual tampoco se ha logrado generar una sinergia entre activistas y autoridades que den seguimiento al tema y poder generar políticas públicas que puedan contrarrestarlo.

“Nos hemos asombrado de la saña y del terror por el que las niñas hoy se ven asesinadas por el hecho de ser niñas y por el hecho de ser mujeres”.

El doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la UNAM, Francisco Rubén Sandoval Vázquez, reconoció que por lo que ha podido compartir con otros investigadores, específicamente de la Facultad de Psicología de la UAEM, las infancias sí están en riesgo.

Avaló que ha faltado información empírica, por lo cual al encabezar el Instituto de Investigaciones Legislativas del estado busca investigar la realidad social en la que se encuentran las infancias para que, en la medida de lo posible, generar desde el Congreso de Morelos el marco jurídico que permita revertir esta vulnerabilidad en la que se encuentran los menores, desarrollando un proyecto de investigación con resultados empíricos.

Argumentó que el tema de las infancias es muy complejo, ya que se tiene todo tipo de realidad social y las familias han cambiado mucho en el país, informando que cerca del 20 por ciento de las familias son monoparentales, es decir, conformadas solo por un papá o una mamá, pero también se cuenta con familias ampliadas donde los abuelos a veces son los que se encargan de la crianza de los niños porque los papás tuvieron que emigrar o perdieron la vida.

Sobre qué requiere Morelos para garantizar los derechos íntegros de la infancia, Urbina Ayala reiteró que primero se debe generar información viable, verídica y metodológica, sumando a la academia y sociedad civil, en busca de una triada virtuosa con el estado para obtener información suficiente “porque parece que tenemos miedo a tener las cifras correctas”.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter









Local Suscríbete Promo Fresno Cuernavaca