Riesgo para las mujeres el regreso a clases en la UAEM: Morras

El regreso a clases presenciales como parte del inicio de un nuevo semestre en la máxima casa de estudios, significa un riesgo para las jóvenes que recién llegarán, pues a decir de las colectivas Morras contra la Violencia Institucional, no están dadas las condiciones sobre un campus 100 por ciento libre de acoso; Zay H, vocera del colectivo, dijo que a pesar de la instalación de las mesas de trabajo con las autoridades, éstas no han registrado gran avance, por lo que no descartan nuevas movilizaciones.

“Se llevaron a cabo dos mesas de diálogo y en esas, en la primera, se expuso la situación de violencia institucional dentro de la universidad, en la segunda se habló sobre la Unidad de Género que sería la encargada de llevar los casos pero creemos que viene mal planteada de origen, se hicieron una serie de observaciones que no nos parecen, y acordamos entregarlas por escrito el 14 de julio. Se acordó una tercera mesa de diálogo”.

La cual se estaría llevando a cabo en semanas posteriores al regreso que se tiene programado sea el 15 de agosto. Sobre el seguimiento de los casos denunciados no ha habido avances, pese a que se solicitó informó sobre cuántos casos están activos, cuántas medidas de protección se han brindado , cuántos no se cumplieron y porqué, cuántos fueron resueltos.

“Quedó de mandarnos la información y nunca llegó por parte de la doctora Berenice Pérez Amezcua, directora de la Unidad de Víctimas, y eso fue antes de salir a vacaciones”, de tal suerte que no han tenido claridad pues el último reporte fue de 15 denuncias, de las que 13 ya se estaba tratando.

Zay H, dijo que desde su óptica no se tiene una ruta clara en la atención y la creación de un nuevo protocolo de atención y tampoco les han brindado información sobre si se está elaborando uno nuevo o sólo se tendrán adecuaciones “queremos pensar que están en la disposición, y que esto es por las vacaciones.

“Es preocupante porque viene un nuevo ingreso de estudiantes y no hay un entorno seguro para ellas”, lamentó. Hasta el momento no hay certeza de cuántos casos existen, y tampoco existe un pleno castigo para los agresores pues las únicas dos vías son: un acuerdo ente la víctima y el agresor o que la víctima se de baja, “no se les garantizan espacios seguros”.

Esperarán a la tercera mesa de trabajo para encontrar respuestas, de lo contrario retomarán acciones de presión al interior de la universidad, tal como ocurrió meses atrás en donde realizaron marchas y protestas afuera de Torre de Rectoría.

“Están proponiendo que con la creación de la Unidad de Género, quien sancione o dicte una resolución de casos o la reparación de los daños sea un estudiante de la Federación de Estudiantes, alguien del sindicato de administrativos, otro del académico, y la titular de la Unidad y esto nos parece erróneo, porque generaría un conflicto de interés y no estén capacitados, cómo está son muchas inconsistencias”.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local