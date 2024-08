Rezago de 18 años en pagos a ejidatarios en Morelos: Comisariado de Jojutla

El presidente del Comisariado Ejidal de Jojutla, Francisco García Ortiz, señaló que los pagos y reparaciones relacionados con la construcción de autopistas en Morelos han sido atendidos de manera lenta e insuficiente.

García Ortiz señaló que se deben de llegar a acuerdos con los ejidatarios afectados, quienes han bloqueado la Autopista México-Puebla para exigir una compensación justa por sus tierras.

Mencionó que, aunque tanto la concesionaria como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) han estado gestionando estos pagos, los avances han sido mínimos, con un rezago que se extiende por más de 18 años en Morelos y más de 20 años en Puebla.

Además, señaló que muchos daños provocados por la construcción de estas vías no han sido reparados, afectando la capacidad de los ejidatarios para trabajar sus tierras.

El representante ejidal también criticó la construcción de un puente en Jojutla, el cual, según él, no cumple con las condiciones necesarias para soportar el paso de vehículos pesados, lo que podría generar problemas futuros.

Ese puente no está en condiciones y no lo acepto, no lo voy a aceptar, porque el día de mañana que pase un camión de 30 a 40 toneladas va a destruir de volada, porque no está en condiciones todavía





García Ortiz aprovechó para celebrar la reciente instauración del Día del Campesino y Comunero en Morelos, aunque reconoció que la justicia para el campo avanza de manera muy lenta.

“No hay mejor fecha que hoy, que se celebra el natalicio del general Emiliano Zapata” aunque reconoce que al campo no se le ha hecho justicia, “va a paso muy lento la justicia para el campo, y tenemos que hacerlo nosotros como ejidatarios, para que esto pueda trascender”.