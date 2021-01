Revisará Gobernación actuar de fiscales

Al ser cuestionada sobre la prisión preventiva impuesta desde hace varios meses al subsecretario de Protección Civil de Cuernavaca, Gonzalo “N”, preso en el Centro de Reinserción Social ubicado en el poblado de Atlacholoaya, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, respondió que la autonomía de las fiscalías estatales ha dado pie a una falta de criterios legales, actuando sin apego a derecho.

“En muchas ocasiones tenemos fiscales, sobre todo en las entidades federativas en donde realmente no tienen una actuación, por decir lo menos, apegada a derecho”, dijo la encargada de la política interna a nivel República.

En su respuesta, también dejó en claro que la autonomía les ha dado plena libertad de ejercer la procuración de justicia sin tener que dar cuentas a nadie.

“Y con esto de que, lo he dicho, de que hay una autonomía ya de las Fiscalías, pues no rinden cuentas, no tiene controles ni siquiera de carácter político de su actuación, al único que podrían responder es al Congreso de cada entidad federativa que los nombró”.

Las autonomías con la que gozan las Fiscalías locales, refiriéndose al caso de un funcionario municipal en Morelos, deben ser sujeto de observación pues “si es como tú lo estás diciendo estaría privado de su libertad; les diría a mis colaboradores de la Secretaría de Gobernación que lo estuvieran siguiendo a ver si desde ahí avanzar”.

Sánchez Cordero, se pronunció porque las leyes locales tuvieran una adhesión que les obligue a los fiscales a rendir cuentas, “a responder a sus mandantes, precisamente para ver que sus actuaciones estén estrictamente apegadas a la legalidad, a la Constitución, y a derecho”.

Dejó en claro que “no todos los fiscales son así, pero muchos no tiene control ni siquiera jurisdiccional, ni político”, al comprometerse a dar seguimiento al tema expresado la mañana de este jueves en la “mañanera” a la que ha hecho frente una vez que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, se reportó como positivo a Covid-19.